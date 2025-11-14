تشریح تاثیر دیپلماسی استانی بر ۱۶ استان مرزی و ۱۵ استان غیرمرزی

مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اقدامات وزارت کشور درخصوص رفع مشکلات اقتصادی و کنترل قیمت‌ها در همکاری با سایر دستگاه‌های متولی گفت: وزارتخانه‌های متفاوت کشور متولی این کار هستند و وزارت کشور مسئول امور داخله است و هر جایی که احساس کند ممکن است مشکلی برای مردم ایجاد شود، دخالت خواهد کرد.

وی ادامه داد: برنامه دولت و وزارت کشور هم این است که کمترین فشار به مردم بیاید. در این زمینه‌ها هم در سطح وزارت جهاد، همچنین وزارت صمت و سازمان تعزیرات اقداماتی را انجام می‌دهند. از طریق وزارت کشور هم دستورات لازم از طریق وزیر محترم به استانداران داده شده که استانداران هم کمک کنند که ان‌شاالله مشکلات مردم در مناطق مختلف کشور کمتر شود.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره فعال شدن دیپلماسی استانی در استان‌های مرزی گفت: این اقدام اثر مستقیمی بر ۱۶ استان مرزی ما دارد و می‌تواند به این ۱۶ استان کمک کند تا اگر بتوانند کالا را وارد کرده و در واقع تجارت را بهبود ببخشند و باعث شکوفایی بنگاه‌های اقتصادی هر استان شوند.

دوستی تاکید کرد: علاوه بر این‌ها یک اثری را هم روی استان های غیرمرزی دارد یعنی می تواند این اقدام بر ۱۵ استان غیر مرزی ما نیز تاثیرگذار باشد و باعث ایجاد هم پیوندی میان استان‌های مرکزی با همسایگان خواهد شد.

انتهای پیام/