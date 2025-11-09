دقایقی پیش؛
آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی اصلاح قانون مهریه در دستور کار نمایندگان
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با دستور کار اصلاح قانون مهریه و به ریاست قالیباف آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴) به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۰۷ نفر از نمایندگان آغاز شد.
دستور کار نمایندگان به شرح زیر است:
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی.
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی.
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی.
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوریاسلامیایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیتهای خوانشی به آثار منتشر شده.