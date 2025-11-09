خبرگزاری کار ایران
آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی اصلاح قانون مهریه در دستور کار نمایندگان

کد خبر : 1711305
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با دستور کار اصلاح قانون مهریه و به ریاست قالیباف آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴) به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۰۷ نفر از نمایندگان آغاز شد.

دستور کار نمایندگان  به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون  صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی. 

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی.

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲.

گزارش  کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی.

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده.

 

 

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
