واکنش وزیر امور خارجه به اعطای نوبل صلح به حامی جنایات رژیم صهیونیستی

واکنش وزیر امور خارجه به اعطای نوبل صلح به حامی جنایات رژیم صهیونیستی
وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص حمایت‌های برنده ۲۰۲۵ جایزه صلح نوبل از جنایات نتانیاهو و رژیم صهیونیستی گفت: من نمی‌دانم این چه جایزه صلحی است که به کسی داده می‌شود که طرفدار جنگ است!

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص حمایت‌های برنده ۲۰۲۵ جایزه صلح نوبل از جنایات نتانیاهو و رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: حتماً توئیت [ماریا کورینا ماچادو برنده جایزه صلح نوبل] را ملاحظه کردید که با نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، تماس تلفنی برقرار می‌کند و جنایت‌ها و نسل کشی که او در خاورمیانه انجام داده است را به عنوان اقدامی برای صلح تبریک می‌گوید. این خانم در تماس خود، طرح‌های نتانیاهو برای رژیم صهیونیستی که شامل حمله نظامی و برخوردهای نظامی علیه کشور خودش است را مورد حمایت قرار می‌دهد و خواستار اجرای آن طرح‌ها می‌شود.

عراقچی با نکوهش نحوه اعطای جایزه نوبل به چنین افرادی، تصریح کرد: من نمی‌دانم این چه جایزه صلحی است که به کسی داده می‌شود که طرفدار جنگ است!

