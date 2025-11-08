خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت مادر نماینده مردم دلیجان در مجلس
​رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت حاجیه خانم شوکت صفری، مادر شهید علی‌اکبر جلالی و محمد جلالی، نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس را تسلیت گفت.

به گزارش  ایلنا و به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت حاجیه خانم شوکت صفری، مادر محمد جلالی، نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس و شهید والامقام علی‌اکبر جلالی را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت رئیس قوه مقننه به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

جناب آقای محمد جلالی

نماینده محترم مردم شریف دلیجان و محلات

درگذشت بانوی مؤمنه و صبور، حاجیه خانم شوکت صفری ـ والده گرامیتان، مادر شهید والامقام علی‌اکبر جلالی و مادر همسر شهید معزز علی‌محمد توکلی- موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به جنابعالی و خانواده محترم، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده، رحمت و مغفرت واسعه الهی و هم‌نشینی با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و فرزند شهیدش، و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/
