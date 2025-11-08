خبرگزاری کار ایران
افتتاح مدرسه ۱۸ کلاسه سیادک زاهدان با حضور معاون روستایی و مناطق محروم
معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و استاندار سیستان و بلوچستان، مدرسه ۱۸ کلاسه سیادک با زیربنای بیش از ۲ هزار متر مربع و اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان افتتاح شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، با حضور عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و استاندار سیستان و بلوچستان، مدرسه ۱۸ کلاسه سیادک با زیربنای بیش از ۲ هزار متر مربع و اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان افتتاح شد.

این پروژه با هدف توسعه عدالت آموزشی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب تحصیل برای دانش‌آموزان مناطق محروم به همت دولت و با مشارکت بخش‌های مختلف استان احداث شده است.

افتتاح این مدرسه گامی مؤثر در ارتقای سطح آموزشی و فرهنگی منطقه سیادک به شمار می‌رود و زمینه تحصیل بیش از هزار دانش‌آموز را در فضایی ایمن، استاندارد و مجهز فراهم می‌کند.

علاوه بر این، امروز ۱۰۰ کلاس درس جدید در سطح استان نیز همزمان افتتاح شد.

حسین‌زاده ضمن حضور در این مدرسه با دختران دانش‌آموز صمیمانه گفت‌و‌گو کرد و ضمن آرزوی خیر برای همه دختران ایران گفت که این اقدام گامی بزرگ در راستای تحقق عدالت آموزشی و توسعه زیرساخت‌های تحصیلی در مناطق کم‌برخوردار بوده و مورد سفارش شخص آقای رئیس جمهور است.

