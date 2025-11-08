اعضای شورای انتخابات حزب موتلفه اسلامی منصوب شدند

حسین انواری، محمد کاظم انبارلویی، محسن قناعت، حنیف غفاری، امیررضا واعظ آشتیانی، علی افشاری آزاد، سیدمحمد علی مرویان حسینی و سید محمد جواد میرقوامی.

همچنین با حکم دبیر کل حزب موتلفه اسلامی، علی افشاری آزاد به عنوان مسئول ستاد انتخابات استان و شهر تهران منصوب گردید.

بر این اساس ریاست کل شورای انتخابات موتلفه اسلامی بر عهده دبیر کل حزب محمد علی امانی خواهد بود و این شورا در تعامل با دیگر احزاب و گروه‌ها، مسئولیت تدوین راهبردهای انتخاباتی حزب موتلفه اسلامی در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور را بر عهده خواهد داشت.