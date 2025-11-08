خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعضای شورای انتخابات حزب موتلفه اسلامی منصوب شدند

اعضای شورای انتخابات حزب موتلفه اسلامی منصوب شدند
کد خبر : 1711225
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر کل حزب، اعضای شورای انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستای حزب موتلفه اسلامی را منصوب کرد.

به گزارش ایلنا  با حکم محمدعلی امانی دبیر کل حزب، اعضای شورای انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستای حزب موتلفه اسلامی به شرح زیر منصوب شدند:

حسین انواری، محمد کاظم انبارلویی، محسن قناعت، حنیف غفاری، امیررضا واعظ آشتیانی، علی افشاری آزاد، سیدمحمد علی مرویان حسینی و سید محمد جواد میرقوامی.

همچنین با حکم دبیر کل حزب موتلفه اسلامی، علی افشاری آزاد به عنوان مسئول ستاد انتخابات استان و شهر تهران منصوب گردید.

بر این اساس ریاست کل شورای انتخابات موتلفه اسلامی بر عهده دبیر کل حزب محمد علی امانی خواهد بود و این شورا در تعامل با دیگر احزاب و گروه‌ها، مسئولیت تدوین راهبردهای انتخاباتی حزب موتلفه اسلامی در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور را بر عهده خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ