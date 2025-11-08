پدافند غیرعامل بدون حضور فعال زنان در سطوح مدیریتی، ناقص است

به گزارش ایسنا، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در پنجمین نشست تخصصی زنان و پدافند غیرعامل با بیان اینکه «پدافند غیرعامل در نظام آمادگی از سطح راهبردی به سطح اجتماعی و خانوادگی می‌رسد» تصریح کرد: در پدافند مردمحور، خانواده باید کوچک‌ترین و مؤثرترین واحد پدافندی تلقی شود. زنان نقش محوری در سازماندهی داوطلبان محلی، حفظ انسجام اجتماعی و استمرار خدمات حیاتی در شرایط بحران دارند. پدافند غیرعامل بدون حضور فعال زنان در سطوح میدانی و مدیریتی، ناقص است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت سواد تهدید و توانمندسازی بانوان در حوزه‌های نوین پدافندی گفت: تهدیدات امروز، صرفاً نظامی نیستند؛ جنگ شناختی، عملیات روانی و ... مستقیماً خانواده را هدف قرار می‌دهند. هر مادر یک فرمانده پدافند غیرعامل در خانواده است و باید مجهز به دانش و مهارت باشد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تأکید کرد: اگر بتوانیم در هر خانواده یک عنصر آگاه و آموزش‌دیده پدافندی داشته باشیم، بخش بزرگی از امنیت ملی کشور بدون هزینه‌های نظامی تأمین خواهد شد و این معنای حقیقی پدافند غیرعامل است.