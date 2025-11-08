خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سردار جلالی:

پدافند غیرعامل بدون حضور فعال زنان در سطوح مدیریتی، ناقص است

پدافند غیرعامل بدون حضور فعال زنان در سطوح مدیریتی، ناقص است
کد خبر : 1711185
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: زنان نقش محوری در سازماندهی داوطلبان محلی، حفظ انسجام اجتماعی و استمرار خدمات حیاتی در شرایط بحران دارند. پدافند غیرعامل بدون حضور فعال زنان در سطوح میدانی و مدیریتی، ناقص است.

به گزارش ایسنا، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در پنجمین نشست تخصصی زنان و پدافند غیرعامل با بیان اینکه «پدافند غیرعامل در نظام آمادگی از سطح راهبردی به سطح اجتماعی و خانوادگی می‌رسد» تصریح  کرد: در پدافند مردمحور، خانواده باید کوچک‌ترین و مؤثرترین واحد پدافندی تلقی شود. زنان نقش محوری در سازماندهی داوطلبان محلی، حفظ انسجام اجتماعی و استمرار خدمات حیاتی در شرایط بحران دارند. پدافند غیرعامل بدون حضور فعال زنان در سطوح میدانی و مدیریتی، ناقص است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت سواد تهدید و توانمندسازی بانوان در حوزه‌های نوین پدافندی گفت: تهدیدات امروز، صرفاً نظامی نیستند؛ جنگ شناختی، عملیات روانی و ... مستقیماً خانواده را هدف قرار می‌دهند. هر مادر یک فرمانده پدافند غیرعامل در خانواده است و باید مجهز به دانش و مهارت باشد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تأکید کرد: اگر بتوانیم در هر خانواده یک عنصر آگاه و آموزش‌دیده پدافندی داشته باشیم، بخش بزرگی از امنیت ملی کشور بدون هزینه‌های نظامی تأمین خواهد شد و این معنای حقیقی پدافند غیرعامل است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ