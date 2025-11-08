با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفت؛
رفع مشکل کارت پایان خدمت مشمولان وظیفه در وزارت آموزش و پرورش
ستاد کل نیروهای مسلح با ارسال نامهای خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور از پیگیریهای این سازمان برای رفع مشکل صدور کارت پایان خدمت مشمولان وظیفه در وزارت آموزش و پرورش تشکر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، با پیگیریهای سازمان بازرسی مشکل صدور کارت پایان خدمت مشمولان وظیفه در وزارت آموزش و پرورش رفع شد.
در همین راستا سرتیپ پاسدار احمد عبدالهزاده رئیس بازرسی و ایمنی ستاد کل نیروهای مسلح با ارسال نامهای خطاب به خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تلاش و پیگیریهای بازرس کل امور نظامی، امنیتی و نهادهای انقلاب اسلامی این سازمان در خصوص رفع مشکل صدور کارت پایان خدمت مشمولان وظیفه که علیرغم سپری کردن دوران خدمت مقدس سربازی در وزارت آموزش و پرورش موفق به اخذ کارت پایان خدمت نشده بودند، تقدیر و تشکر کرد.