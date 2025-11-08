رفع مشکل کارت پایان خدمت مشمولان وظیفه در وزارت آموزش و پرورش

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، با پیگیری‌های سازمان بازرسی مشکل صدور کارت پایان خدمت مشمولان وظیفه در وزارت آموزش و پرورش رفع شد.

در همین راستا سرتیپ پاسدار احمد عبداله‌زاده رئیس بازرسی و ایمنی ستاد کل نیروهای مسلح با ارسال نامه‌ای خطاب به خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تلاش و پیگیری‌های بازرس کل امور نظامی، امنیتی و نهادهای انقلاب اسلامی این سازمان در خصوص رفع مشکل صدور کارت پایان خدمت مشمولان وظیفه که علی‌رغم سپری کردن دوران خدمت مقدس سربازی در وزارت آموزش و پرورش موفق به اخذ کارت پایان خدمت نشده بودند، تقدیر و تشکر کرد.

