به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در گزارش هفتگی تلویزیونی خود به ملت ایران که با حضور «عباس علی‌آبادی» وزیر نیرو برگزار شد، اظهار داشت: خبری در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها مبنی بر قصد دولت برای حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی و دارو منتشر شد که این خبر اکیدا تکذیب می‌شود. اطمینان می‌دهم که دولت هر تصمیمی اتخاذ کند در راستای سیاست جایگزینی و حفظ معیشت مردم اقدام خواهد کرد.

وی افزود: در فضای مجازی برخی رسانه‌ها خبری مبنی بر حذف ارز ترجیحی از کالا‌های اساسی و دارو منتشر کردند؛ تاکید می‌کنم که در هنگام تدوین و تصویب لایحه بودجه مباحث کارشناسی مختلفی مطرح می‌شود، اما دولت هیچ تصمیمی درخصوص حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی و دارو ندارد. هر گاه قرار باشد دولت نسبت به اصلاح اقتصادی اقدام کند، سیاست جایگزین برای حفظ معیشت مردم را اتخاذ خواهد کرد و لذا سیاست ارایه ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی همچنان ادامه دارد.

سخنگوی دولت همچنین با تقدیر از اقدام ارزشمند شهرداری تهران در راستای رونمایی از مجسمه شاپور دوم و زانو زدن امپراطور روم در مقابل پادشاه ایران، گفت: کشور ما پیشینه تاریخی افتخارآمیزی دارد. در همین راستا تصویب منشور حقوق بشر کوروش در یونسکو صورت گرفت؛ منشور کوروش نشان از این دارد که ایرانیان پیش از مدعیان کنونی حقوق بشر بر موضوع احترام به تنوع فرهنگی و گرامیداشت حقوق بشر اهتمام داشتند و آنرا مکتوب کردند.

مهاجرانی با اشاره به افتتاح چندین پروژه نیروگاهی و تامین آب توسط وزارت نیرو و با حضور ویدیو کنفرانسی رئیس‌جمهور، اظهار داشت: امروز هفدهم آبانماه است، اما همچنان در بسیاری از استان‌ها از جمله تهران شاهد بارش حتی یک قطره باران نبوده‌ایم و لذا از دکتر عباس علی‌آبادی وزیر نیرو درخواست کردیم که در این جلسه حضور داشته باشند و اقدامات وزارتخانه متبوع خود درباره تامین آب و برق مورد نیاز را ارایه کنند.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از ناترازی و قطع برق در طول تابستان گذشته، تاکید کرد: گفته شد که با کسری ۲۴ هزارمگاواتی برق موجه هستیم و وزارت نیرو اقدامات مثبتی در بکارگیری و استفاده از انرژی خورشیدی و تجدیدپذیر آغاز کرده است و از وزیر نیرو درخواست داریم که در زمینه گسترش و توسعه سبد انرژی توضیحات بیشتری به مردم عزیز ایران ارایه کنند.

