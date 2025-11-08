وزیر نیرو خبرداد:
کاهش فشار شبکه آب تهران تا حد صفر در برخی شبها
وزیر نیرو با اشاره به اینکه وزارت نیرو برای کنترل هدر رفت آب، فشار شبکه را کاهش داده است، گفت: ممکن است مجبور شویم بعضی از شبها که مردم در آرامش هستند و کمتر آب مصرف میکنند فشار آب را تا حد صفر پایین بیاوریم و این کمک میکند به اینکه هدر رفت آب نداشته باشیم.
به گزارش ایلنا، عباس علی ابادی وزیر نیرو در گزارش هفتگی تلویزیونی امروز که همراه فاطمه مهاجرانی برگزار شد با تاکید بر اینکه ایران در حوزه آب و برق از ظرفیت مهندسی بالایی برخوردار است، گفت: در دولت چهاردهم برنامه جامعی برای رفع ناترازیها در دستور کار داریم. عمده نیروگاههای کشور متمرکز بر استفاده از سوخت فسیلی است و میتواند مولد آلودگی باشند و لذا در دولت چهاردهم تصمیم گرفتیم که به سمت انرژیهای تجدیدپذیر حرکت کنیم.
علی آبادی افزود: این موضوع مورد تاکید شخص رئیسجمهور است و هفت هزار مگاوات برق خورشیدی تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید؛ همچنین در سال آینده نیز به ۱۱ هزار مگاوات خواهیم رسید.
علیآبادی تاکید کرد: سال گذشته ۴۳۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاههای حرارتی نیز افزوده شد که عمدتا بر تکمیل واحدهای سیکل ترکیبی متمرکز بود که آنها نیز تاثیر بسیار زیادی بر تقویت و توسعه شبکه برق کشور دارند.
وزیر نیرو با اشاره به پشت سر گذاشتن خشکسالی ۶ ساله و اقدامات وزارت نیرو برای مقابله با مشکلات ناشی از این خشکسالی به ویژه در برخی از استانهای خشک کشور، اظهار داشت: در افتتاح چند روز گذشته با حضور رئیسجمهور از چند پروژه مهم همچون سهند رونمایی شد که ظرفیت برق کشور را به شدت توسعه میدهد؛ همچنین تصفیه خانه رباط کریم در بخش آب مورد بهرهبرداری قرار گرفت که ظرفیت قابل توجهی از آب را بازچرخش میکند.
وی ادامه داد: تهران از ظرفیت بازچرخانی ۸۰ درصدی برخوردار است، این در حالی است که به عنوان مثال ظرفیت تصفیه فاضلاب در هندوستان ۲۸ درصد است. این عدد در سطح کشور ۵۸ درصد است که تلاش میکنیم آنرا به ۶۰ درصد برسانیم.
علیآبادی همچنین به پروژه انتقال آب به تهران و البرز از سد طالقان اشاره کرد و گفت: این طرح در بازه زمانی سه ساله پیش بینی شده بود که در فاصله زمانی کمتر از هشت ماه به بهرهبرداری رسید.
علی آبادی با اشاره به اینکه وزارت نیرو برای کنترل هدر رفت آب، فشار شبکه را کاهش داده است، تصریح کرد: لوله کشی در کشور ما بیش از ۱۰۰ سال سابقه دارد؛ این لولهها فرسوده شدهاند و برخی از آنها نیز در جنگ ۱۲ روزه آسیب دیدند. ما از مدتها پیش برای کنترل هدررفت آب، با کاهش فشار شبکه مدیریت کردهایم و توانستهایم حدود ۱۵ متر مکعب بر ثانیه، یعنی بیش از ۵ برابر آبی که از طالقان میآوریم، با همکاری مردم ذخیره کنیم و از هدررفت آن جلوگیری کنیم.
وی افزود: ممکن است مجبور شویم بعضی از شبها که مردم در آرامش هستند و کمتر آب مصرف میکنند فشار آب را تا حد صفر پایین بیاوریم و این کمک میکند به اینکه هدر رفت آب نداشته باشیم.
وزیر نیرو در پایان تاکید کرد: تقاضا میکنم مردم به نصب ذخیرهساز آب حتما اقدام کنند.