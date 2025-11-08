تاکید دادستان کل کشور بر حمایت از دادستانها در اجرای مأموریتهای حقوق عامه و استمرار امنیت و آرامش اجتماعی
دادستان کل کشور گفت: روحیه دینی و آرامش اجتماعی حاکم بر شهرستان نایین، نشاندهنده پیوند عمیق ایمان و نظم اجتماعی در میان مردم آن است و چنین فضایی میتواند الهامبخش سایر شهرها باشد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام محمد موحدی، دادستان کل کشور در تماس تلفنی با دادستان نایین، ضمن دریافت گزارشی جامع از وضعیت قضایی، اداری و اجتماعی این شهرستان، از تلاشها و اهتمام مجموعه قضایی در انجام امور و رسیدگی به پروندهها قدردانی کرد.
دادستان کل کشور اظهار داشت: بیتردید نایین یکی از الگوهای موفق کشور در پاسداشت حجاب، عفاف و ارزشهای اسلامی است. روحیه دینی و آرامش اجتماعی حاکم بر این شهرستان، نشاندهنده پیوند عمیق ایمان و نظم اجتماعی در میان مردم آن است و چنین فضایی میتواند الهامبخش سایر شهرها باشد.
حجتالاسلام موحدی همچنین، ضمن تأکید بر حمایت از دادستانها در اجرای مأموریتهای حقوق عامه، بر تقویت وضعیت معیشتی و اداری همکاران قضایی، حفظ انضباط کاری و استمرار امنیت و آرامش اجتماعی تأکید و از عملکرد دادستان نایین را در پیشبرد عدالت و ارتقای فرهنگ اسلامی تقدیر کرد.
دادستان نایین در این تماس، با ارائه توضیحاتی درباره حجم ورودی پروندهها، جرایم پرتکرار و شرایط کاری همکاران قضایی و اداری، به موقعیت راهبردی نایین به عنوان یکی از معابر مهم کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به معبر بودن این شهرستان، بخش قابل توجهی از پروندههای مواد مخدر مربوط به افراد غیربومی است؛ با وجود این، مجموعه قضایی نایین با جدیت و دقت در برخورد با جرایم سنگین و اجرای احکام، رویکردی قاطع و منظم دارد.
وی در ادامه به وضعیت فرهنگی و اجتماعی شهرستان پرداخت و افزود: نایین از دیرباز جزو شهرستانهای پایبند به دیانت، ارزشهای اسلامی و فرهنگ عفاف و حجاب بوده است. خوشبختانه فضای عمومی شهر از نظر رعایت حجاب و عفاف در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد و در ایام فاطمیه، چهره شهر با سیاهپوشی اماکن مذهبی و برگزاری گسترده مجالس و هیئتهای عزاداری حسینی، جلوهای از ایمان و پیوند مردم با اهلبیت (ع) را به نمایش میگذارد.
گفتنی است دادستان کل کشور در راستای نظارت بر واحدهای قضایی، علاوه بر بازرسی و نظارت حضوری از دادسراهای تابعه، به صورت تلفنی نیز از وضعیت عمومی دادسراها، نحوه رسیدگی به پروندهها، میزان دقت در تصمیمات قضایی و نحوه پاسخگویی به مردم اطلاع حاصل میکند.