اوحدی در گفتوگو با ایلنا:
به ایثارگرانی که فرم جیمشان قرمز است، زمین واگذار نخواهد شد
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: برخی از عزیزان جامعه ایثارگری به دلیل اینکه فرم جیمشان نه در بنیاد شهید بلکه در وزارت مسکن و شهرسازی قرمز است، امکان واگذاری زمین مجدد را ندارند اما برای بقیه عزیزان، تلاش ما این است که انشاءالله بر اساس قولی که دادیم، ظرف دو سال و نیم مشکل را بهطور اساسی حل کنیم.
سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با اقدامات انجام شده توسط بنیاد شهید برای ارائه مسکن به ایثارگران گفت: بر اساس تفاهمنامهای که با وزیر راه و شهرسازی انجام دادیم، تعهداتی به عهده دولت است به ویژه بر اساس بند ۳ قانون جامع حمایت از ایثارگران. در سفرهای استانی که میرویم هم برش این تفاهمنامه را در استانها انجام میدهیم خوشبختانه به نظر من کارنامه دولت در بخش موضوع مسکن جامعه ایثارگری کارنامه کاملا موفقی بوده است.
وی در خصوص اعطای زمینهای وعده داده شده به ایثارگران تصریح کرد: هر جا که زمینی وجود داشته باشد، چه در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و چه بنیاد شهید و یا زمینهای مازادی در استانها باشد، چون استاندار محترم، سازمان برنامه و بودجه و مدیرکل مسکن و شهرسازی حضور دارند، در قالب یک تفاهمنامه، آن زمینها را هم به این موضوع اختصاص خواهیم داد.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در رابطه با کمک هزینههایی که بنیاد به ایثارگران اجارهنشین ارائه میدهد، عنوان کرد: ما در قانون بودجه، موضوع ودیعه مسکن را لحاظ کردیم. همچنین، برخی از عزیزان جامعه ایثارگری به دلیل اینکه فرم جیمشان نه در بنیاد شهید بلکه در وزارت مسکن و شهرسازی قرمز است، امکان واگذاری زمین مجدد را ندارند اما برای بقیه عزیزان، تلاش ما این است که انشاءالله بر اساس قولی که دادیم، ظرف دو سال و نیم مشکل را بهطور اساسی حل کنیم.