دنیامالی در گفت‌وگو با ایلنا:

ابزار دست ما نیست اما در تلاشیم تا شرایط بهتری برای جوانان‌مان ایجاد کنیم

ابزار دست ما نیست اما در تلاشیم تا شرایط بهتری برای جوانان‌مان ایجاد کنیم
سمن‌هایی که با وجود کمک‌های ما فعالیت‌شان حداقلی است، باید تعیین تکلیف شوند

وزیر ورزش و جوانان در خصوص وام ازداوج، مسئله مسکن و اشتغال جوانان گفت: ۱۶ یا ۱۷ دستگاه در این موضوع درگیر هستند و ما نقش هماهنگ‌کننده داریم. یعنی ابزار دست ما نیست، اما وظیفه ماموریتی به عهده ماست که در حال تلاش هستیم از ظرفیت دستگاه‌هایی که مسئولیت دارند، برای هماهنگی بیشتر استفاده کنیم تا بتوانیم شرایط بهتری برای جوانان‌مان در همین حوزه وام ازدواج، بحث اشتغال و به‌ویژه مسکن آن‌ها فراهم کنیم.

احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان در رابطه با پیگیری‌های وزارت ورزش در خصوص فعالیت  سمن‌ها و مسائل مربوط به جوانان گفت:   سمن‌ها برای ما بسیار مهم هستند. منتها ما در حال بازنگری در مورد سمن‌هایی هستیم که فعال نیستند. می‌خواهیم ظرفیت‌هایی را که  برای همه سمن‌ها داشتیم، کمی خلاصه‌تر کنیم در سمن‌هایی که فعال‌تر هستند.

وی ادامه داد: در حال طبقه‌بندی و رتبه‌بندی سمن‌های فعال برای ارائه تسهیلاتی هستیم  تا بیشتر به آن‌ها کمک کنیم. اگر سمن‌ها  مطابق با آن کمک‌هایی که ما کردیم، فعالیت‌شان حداقلی است، باید تعیین تکلیف شوند. 

وزیر ورزش و جوانان در خصوص وام ازداوج، مسئله مسکن و اشتغال جوانان تصریح کرد:   ۱۶ یا ۱۷ دستگاه در این موضوع درگیر هستند و ما نقش هماهنگ‌کننده داریم. یعنی ابزار دست ما نیست، اما وظیفه ماموریتی به عهده ماست که در حال تلاش هستیم از ظرفیت دستگاه‌هایی که مسئولیت دارند، برای هماهنگی بیشتر استفاده کنیم تا بتوانیم شرایط بهتری برای جوانان‌مان در همین حوزه وام ازدواج،  بحث اشتغال و به‌ویژه مسکن آن‌ها فراهم کنیم. با دستور و تأکیدی که آقای رئیس‌جمهور خصوصاً در حوزه مسکن دارند، ان‌شاءالله کارهای بهتری انجام خواهد شد.

خبرنگار : علیرضا کاظمی مقدم
