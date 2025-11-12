خبرگزاری کار ایران
تقوی نژاد در گفت‌وگو با ایلنا:

بسته دیپلماسی استانی و تفویض برخی اختیارات به استانداران در دولت دسته‌بندی شده است

دبیر هیات دولت گفت: بحث دیپلماسی استانی و تفویض برخی از اختیارات که در حوزه وزرا قرار دارد، در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری و امثال آن به طور مفصل توسط دولت دسته‌بندی شده است.

سید کامل تقوی‌نژاد دبیر هیات دولت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا‌،  در رابطه  تصمیمات جدید دولت در خصوص واگذاری اختیارات به استانداران،‌ گفت:  از ابتدای تشکیل دولت چهاردهم، یکی از مواردی که همواره در جلسات استانداران، مطرح می‌شود، واگذاری اختیارات به استانداران بوده است؛  در  حدود ۱۰ جلسه‌ استانداران جناب آقای رئیس‌جمهور شرکت کردند.

 وی ادامه داد:‌ بحث دیپلماسی استانی و تفویض برخی از اختیارات که در حوزه وزرا قرار دارد، در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری و امثال آن به طور مفصل توسط دولت دسته‌بندی شده است که  آیا در حیطه تصمیم‌گیری خود اختیار دارد یا اینکه برخی از اختیارات در کوتاه‌مدت باید تفویض شود و به تصویب سران برسد.

تقوی‌نژاد خاطرنشان کرد: بخش سوم نیز موارد قانونی است که قانون به طور مشخص وزرا را مسئول این کار کرده است که لایحه‌ای تنظیم شود. بنابراین، در سه سطح اختیارات دولت، اختیارات سران قوا و اختیاراتی که مجلس دارد، این کار تقسیم‌بندی شده است. در جلسات  قبل نهایی شده و به تصویب دولت رسیده و ان‌شاءالله  به صورت یک بسته کامل تفویض به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

خبرنگار : علیرضا کاظمی مقدم
