امام جمعه مشهد:
رهبر ایران، قدرتمندترین رهبر جهان است
امام جمعه مشهد گفت: رهبر ایران، قدرتمندترین رهبر جهان است و فتنهشناسی و دشمنشناسی، دو شاخصه کلیدی شخصیت ایشان است.
به گزارش ایلنا، آیتالله سید احمد علمالهدی در خطبههای نماز جمعه امروز مشهد که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با اشاره به مسئلهای که در روزهای گذشته در تمام رسانههای دنیا انعکاس داشته است، اظهار کرد: امروز به اقرار بیشتر سیاستمداران جهان، رهبر ایران بزرگترین، قدرتمندترین و نیرومندترین رهبر در روی کره زمین است.
وی افزود: ایشان در سختترین بحرانها، مدیریت قوی از خود نشان دادند، به طور مثال در دفاع مقدس ۱۲ روزه در یک روز تمام نیروهای انسانی قوی و کلیدی کشور در عرصههای مختلف به شهادت رسیدند و مردم در اضطراب و نگرانی بودند، اما رهبر معظم انقلاب توانستند با مدیریت داهیانه خود آرامش را به کشور برگردانند و مردم متحدانه در مقابل دشمن قرار بگیرند.
نمایند ولی فقیه در خراسان رضوی، دو شاخصه کلیدی رهبر معظم انقلاب را دشمن شناسی و فتنه شناسی دانست و گفت: ایشان شناخت عمیقی از عمق دشمنی دشمن دارند و بر همان اساس برنامهریزی میکنند و حرکت سیاسی خود را در عرصه بینالملل انجام میدهند.
آیتالله علمالهدی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران عمق دشمنی آمریکا را بهدرستی شناختهاند و میدانند که دشمنی این کشور نه بهدلیل نگرانی از انرژی هستهای یا توان موشکی ما، بلکه بهخاطر روحیه استقلالطلبی ملت ایران است.
وی گفت: آمریکا خواستار تسلیم کامل ایران است و روسای جمهور مختلف این کشور نیز همواره همین رویکرد را دنبال کردهاند.
امام جمعه مشهد تاکید کرد: اگر تسلیم شویم باید همه چیز خود را به دشمن واگذار کنیم تا او با سلطه و اراده خود بر کشور حکومت کند، اما ملت ایران هرگز تن به چنین خواستهای نخواهد داد.
وی اضافه کرد: فتنهشناسی از بزرگترین امتیازات مقام معظم رهبری است و ملت ایران با تبعیت از این بصیرت توانستند توطئه دشمنان را خنثی کنند.