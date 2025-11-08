محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که مطرح می‌شود برخی‌ها برای حضور در انتخابات شوراها اسلامی شهر و روستا صوری دست به استعفاء می‌زنند که اگر به این شوراها راه پیدا نکردند دوباره به محل قبلی خدمت خود برگردند، چه قانونی برای این امر وجود دارد که داوطلبی دست به چنین اقدامی نزند، گفت: گروه‌ها و مقاماتی که باید برای حضور در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا استعفاء می‌دادند را قانون از قبل مشخص کرده است.

رئیس کمیسیون شوراها و کمیسیون با بیان این که شرایط استعفاء‌ها از قبل به دواطلبین گفته شده است و همه این افراد هم به خوبی می‌دانند که این شرایط چیست، اظهار داشت: قانون تکلیف کرده است که استعفاء باید واقعی باشد و در اصلاح قانون هم این نکته لحاظ شده است.

وی تاکید کرد: شرایط و ضوابطی که استعفا‌ها باید داشته باشند به صورت شفاف بیان شده است، هر شخص و فردی که می‌خواهد در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا حضور پیدا کند، باید استعفاء واقعی دهد و این استعفاء را به صورت مکتوب در زمان ثبت‌نام ارائه دهد و دیگر نباید در محل کار خود حضور پیدا کند.

رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شهر و روستا گفت: تاکنون انتخابات در کشور به این صورت بود هر فردی که اکثریت آرا را به دست می‌آورد راهی شوراها می‌شد، یعنی اساس کار ما انتخابات حداکثری بود و هر فرد و لیستی اکثریت آرا را داشت کرسی‌ها را به دست می‌آورد.

وی ادامه داد: اما در انتخابات تناسبی که این دوره در تهران برگزار می‌شود و در دوره‌های بعدی در شهرهای بالای پانصد هزار نفر برگزار خواهد شد، قانون مسیر دیگری دارد. قانون می‌گوید حزب‌ها، گروه‌ها و جناح‌ها لیست‌ها را ارائه می‌دهند، این لیست‌ها بر اساس توانایی که دارند آرای مردم را کسب می‌کنند و سپس می‌توانند به شوراها راه پیدا کنند.

جوکار افزود: در گذشته که انتخابات به صورت حداکثری برگزار می‌شد هر جناح و گروهی که بیشترین درصد آرا را به دست می‌آورد وارد شورا می‌شد. به طور مثال در تهران که ما الان بیست و یک عضو داریم این اعضا از طریق انتخابات حداکثری وارد شدند. اما نظام انتخابات تناسبی می‌گوید مثلا فهرستی که پنجاه درصد آرا را به دست آورد به انداره این پنجاه درصد وارد شورا خواهند شد. یا مثلا اگر لیستی سی درصد رأی می‌آورد به اندازه سی درصد کرسی‌های شورا به آن تعلق خواهد گرفت. به این شیوه و روش انتخابات تناسبی گفته می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه درصد و تناسب‌بندی‌ها برای انتخابات تناسبی سوالاتی را برای شرکت کننده‌گان در این دوره از انتخابات به وجود آورده است که این درصدبندی‌ها چگونه خواهد بود، عنوان کرد: کل آرای به دست آمده یک فهرست یا یک لیست نسبت به آرای صحیح کل آن حوزه‌ای که در آن انتخابات برگزار می‌شود، نسبت‌گیری خواهد شد.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا تاکید کرد: در این نسبتگیری‌ها سهم هر فهرست و لیست مشخص خواهد شد.

وی درباره اینکه اگر فردی نخواهد در لیست باشد و به صورت انفرادی در انتخابات شرکت کرد آرای وی چگونه محاسبه خواهد شد، بیان کرد: افرادی که به صورت انفرادی در انتخابات شرکت کنند، آرایی که به دست می‌آورند را تقسیم بر کل آرا می‌کنند درصدی که به دست می‌آید، البته باید در این نسبت‌بندی‌ها درصد سقف کرسی‌هایی که تعیین شده است را به دست بیاورد.

