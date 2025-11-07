طباطبایی:
دغدغه قوه مجریه علاوه بر مشکلات معیشتی، حقوق اجتماعی و آزادیهای مدنی هم هست
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور نوشت: دغدغه قوه مجریه و رئیس جمهور، علاوه بر مشکلات معیشتی، حقوق اجتماعی و آزادیهای مدنی هم هست. ضمنا فراموش نکنید وفاق جاده دو طرفه است.
به گزارش ایلنا، سید محمدمهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
مردانگی آن است که در شرایط سخت، هر کسی هر کمکی میتواند برای رفع مشکلات کشور بکند، دریغ نورزد. ژست منتقد گرفتن و درشتگویی را همه خوب بلدند. دغدغه قوه مجریه و رئیس جمهور، علاوه بر مشکلات معیشتی، حقوق اجتماعی و آزادیهای مدنی هم هست. ضمنا فراموش نکنید وفاق جاده دو طرفه است.