به گزارش ایلنا، سید محمدمهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:



مردانگی آن است که در شرایط سخت، هر کسی هر کمکی می‌تواند برای رفع مشکلات کشور بکند، دریغ نورزد. ژست منتقد گرفتن و درشت‌گویی را همه خوب بلدند. دغدغه قوه مجریه و رئیس جمهور، علاوه بر مشکلات معیشتی، حقوق اجتماعی و آزادی‌های مدنی هم هست. ضمنا فراموش نکنید وفاق جاده دو طرفه است.