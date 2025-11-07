خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طباطبایی:

دغدغه قوه مجریه علاوه بر مشکلات معیشتی، حقوق اجتماعی و آزادی‌های مدنی هم هست

دغدغه قوه مجریه علاوه بر مشکلات معیشتی، حقوق اجتماعی و آزادی‌های مدنی هم هست
کد خبر : 1710611
لینک کوتاه کپی شد.

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور نوشت: دغدغه قوه مجریه و رئیس جمهور، علاوه بر مشکلات معیشتی، حقوق اجتماعی و آزادی‌های مدنی هم هست. ضمنا فراموش نکنید وفاق جاده دو طرفه است.

به گزارش ایلنا، سید محمدمهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

مردانگی آن است که در شرایط سخت، هر کسی هر کمکی می‌تواند برای رفع مشکلات کشور بکند، دریغ نورزد. ژست منتقد گرفتن و درشت‌گویی را همه خوب بلدند. دغدغه قوه مجریه و رئیس جمهور، علاوه بر مشکلات معیشتی، حقوق اجتماعی و آزادی‌های مدنی هم هست. ضمنا فراموش نکنید وفاق جاده دو طرفه است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ