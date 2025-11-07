خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
بیانیه وزارت خارجه ایران درباره تجاوزات گسترده رژیم صهیونیستی علیه لبنان

بیانیه وزارت خارجه ایران درباره تجاوزات گسترده رژیم صهیونیستی علیه لبنان
وزارت خارجه ایران نسبت به تبعات خطرناک سیاست‌های جنگ‌افروزانه رژیم صهیونیستی بر صلح و ثبات منطقه هشدار داد.

به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه بیانیه‌ای در خصوص تجاوز نظامی گسترده رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف لبنان صادر و آن را به شدت محکوم کرد. 

در این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مسئولیت سازمان ملل متحد، جامعه جهانی و کشورهای منطقه را برای مقابله با جنگ‌افروزی رژیم اشغالگر و مؤاخذه و مجازات این رژیم خاطرنشان می‌کند و نسبت به پیامدهای خطرناک بی‌کیفرمانی این رژیم و تداوم سیاست‌های جنگ‌افروزانه و توسعه‌طلبانه آن بر صلح و امنیت منطقه‌ای هشدار می‌دهد.

حملات نظامی رژیم صهیونیستی علیه لبنان، که فقط از زمان تفاهم آتش‌بس در نوامبر ۲۰۲۵ تاکنون منجر به شهید و زخمی‌شدن بیش از  هزار نفر از شهروندان بی‌گناه لبنانی و تخریب زیرساخت‌ها و اماکن مسکونی شده است، تجاوزی آشکار علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یک کشور مستقل بوده و جنایتی شنیع علیه صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود. 

این حملات جنایتکارانه که بدون تردید با حمایت و همدستی همه‌جانبه آمریکا طراحی و اجرا می‌شود نشانه دیگری از ماهیت جنایتکار، تروریستی و سیطره‌جوی رژیم صهیونیستی است و هدفی جز تضعیف حاکمیت و امنیت لبنان و جلوگیری از بازسازی و عمران این کشور ندارد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تسلیت شهادت شهروندان لبنانی در جریان حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی، بر همبستگی با دولت و مردم لبنان در برابر تجاوزهای جتایتکارانه این رژیم و نیز حمایت از مقاومت مشروع لبنان و تلاش‌های این کشور برای صیانت از حاکمیت، امنیت و تمامیت سرزمینی خود تأکید می‌کند.

