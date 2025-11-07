بیانیه وزارت خارجه ایران درباره تجاوزات گسترده رژیم صهیونیستی علیه لبنان

در این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مسئولیت سازمان ملل متحد، جامعه جهانی و کشورهای منطقه را برای مقابله با جنگ‌افروزی رژیم اشغالگر و مؤاخذه و مجازات این رژیم خاطرنشان می‌کند و نسبت به پیامدهای خطرناک بی‌کیفرمانی این رژیم و تداوم سیاست‌های جنگ‌افروزانه و توسعه‌طلبانه آن بر صلح و امنیت منطقه‌ای هشدار می‌دهد.

حملات نظامی رژیم صهیونیستی علیه لبنان، که فقط از زمان تفاهم آتش‌بس در نوامبر ۲۰۲۵ تاکنون منجر به شهید و زخمی‌شدن بیش از هزار نفر از شهروندان بی‌گناه لبنانی و تخریب زیرساخت‌ها و اماکن مسکونی شده است، تجاوزی آشکار علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یک کشور مستقل بوده و جنایتی شنیع علیه صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود.

این حملات جنایتکارانه که بدون تردید با حمایت و همدستی همه‌جانبه آمریکا طراحی و اجرا می‌شود نشانه دیگری از ماهیت جنایتکار، تروریستی و سیطره‌جوی رژیم صهیونیستی است و هدفی جز تضعیف حاکمیت و امنیت لبنان و جلوگیری از بازسازی و عمران این کشور ندارد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تسلیت شهادت شهروندان لبنانی در جریان حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی، بر همبستگی با دولت و مردم لبنان در برابر تجاوزهای جتایتکارانه این رژیم و نیز حمایت از مقاومت مشروع لبنان و تلاش‌های این کشور برای صیانت از حاکمیت، امنیت و تمامیت سرزمینی خود تأکید می‌کند.