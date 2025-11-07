عضو کمیسیون صنایع در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
جزییات مذاکره با تلگرام و تعیین ۹ ناظر/ این اقدام با مصوبه شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته است
مصطفی پوردهقان نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره مذاکرات با تلگرام گفت: از روز اول فعالیت این دولت، ما با وزیر ارتباطات در کمیسیون صنایع و همچنین آقای پزشکیان در مجلس، درباره وعدههایی که به مردم داده شد، در جهت ساماندهی فضای مجازی که الان رها شده است، صحبتهایی داشتیم. اگرچه ظاهر آن این است که ما پلتفرمهایی را که فکر میکنیم نباید داشته باشیم را فیلتر کردهایم و به مردم گفتهایم که باید محدودیت داشته باشند و دسترسی نداشته باشند و مسئله اینطور تعریف شده است.
وی ادامه داد: اما در واقعیت، بسیاری از کاربران با استفاده از VPN و پروکسی به این فضاها متصل شدهاند. این امر مشکلاتی را به وجود آورده است، از جمله هزینههای اضافی برای مردم و کاهش کیفیت بستههای اینترنتی و باعث شده است بستههای اینترنتی به واسطه اتصال به این VPNها زودتر تمام شود. نکته سوم که مهمتر از همه اینها است این است که این روشها به دریچهای برای بدافزارها و حوادث تلخ و ناامنی در جنگ ۱۲روزه تبدیل شده و به واسطه همین موضوعات خیلی از نفوذها اتفاق افتاد و از طریق پروکسیها به اطلاعات و دادههای مردم ایران دسترسی پیدا میکنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: بنابراین، تناقضی در این موضوع وجود دارد. از یک سو اعلام کردهایم که دسترسی به این فضاها محدود شود، اما از سوی دیگر در دنیای واقعی، این دسترسیها همچنان ادامه دارد. به آقای وزیر تأکید کردیم که باید برای ساماندهی این فضا اقدام کند و آن را تعیین تکلیف کند و حال که مردم ایران بنا به هر دلیلی به این پلتفرمها علاقهمند هستند، خواه یوتیوب، گوگل پلی، تلگرام یا اینستاگرام باشد، باید مانند بسیاری از کشورهای دیگر، مذاکرات لازم را انجام دهند و به توافقات لازم برسند.
پوردهقان گفت: خوشبختانه، پس از مذاکرات اولیه با واتساپ و گوگل پلی، آخرین گزارش غیررسمی که دریافت کردهایم این است که مذاکرات در حال انجام است و این مذاکرات هم تحت عنوان مصوبه شورای عالی فضای مجازی در حال پیگیری است. این طور نیست که برخی دوستان اعلام موضع کردهاند که این کار به صورت خودسرانه انجام شده، بلکه در شورای عالی این کار انجام شده و یک گروه ۹ نفره به عنوان ناظر تعیین شدهاند و توافقات اولیه هم شکل گرفته است.
وی ادامه داد: در صحبتهایی که داشتم متوجه شدم در بندهای این توافقات اولیه اتفاقات خوبی رقم خورده است. منتها در حال حاضر، بر سر برخی موضوعات و ملاحظاتی که در کشور وجود دارد با طرف مقابل در حال رایزنی هستند و هنوز به نتیجه نهایی نرسیدهاند. امیدواریم که به زودی این موضوع به سرانجام برسد و شاهد باز شدن این فضا باشیم. البته باید این نکته را باید بگویم که باز شدن فضای اینترنت و تلگرام به خودی خود یک دستاورد خاص نخواهد بود، اما ما در برابر افرادی که با تنگنظری و افکار خیلی خاصی جلوی دسترسی یک موضوع خیلی ساده را میگیرند و همچنان از فیلترینگ و استفاده از VPNها دفاع میکنند و درآمدهای هزاران هزار میلیاردی که در گردش مالی این فیلترشکنها وجود دارد، ایستادگی کردهایم و این خودش یک دستاورد است و انشاءالله دولت هم به زودی نتایج آن رابه مردم اعلام میکند.
این نماینده مجلس دوازدهم گفت: ظاهراً در این مذاکرات چهار یا پنج شرط را دولت تعیین کرده است، شامل حوزههای امنیتی، قضایی، اخلاقی و موضوعات مرتبط با تروریسم و امنیت کشور است که حتما و حتما هم باید وجود داشته باشد. توافقات اولیه تا حد خوبی پیش رفته، اما هنوز بر سر برخی مفاهیم داخلی همین واژهها در حال تفاهم نهایی هستیم که انشاءالله به زودی این موضوع نیز حل خواهد شد.