معتمدیان مطرح کرد؛
تهران نیازمند مدیریت یکپارچه است
استاندار تهران با تأکید بر ضرورت استقرار نظام حکمرانی واحد در سطح استان گفت: موضوع حریم، مسئله حاکمیتی است، نه منبع درآمدی برای شهرداریها و هم اکنون دفتر نظارت بر حریمهای شهر تهران در استانداری فعال شده و از این پس هیچ ساختوساز خارج از چارچوب قانونی مجاز نخواهد بود.
به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان در جلسه شورای توسعه و برنامهریزی استان تهران که با محوریت شهرستان بهارستان برگزار شد، با اشاره به آغاز دور دوم سفرهای شهرستانی اظهار کرد: دور اول این سفرها در واقع مرحله آمادهسازی بود و هم اکنون آماده ورود به مرحله عملیاتی و اجرایی هستیم.
وی افزود: برای نخستین بار در شهر تهران نیز با همکاری دستگاههای مختلف، وارد فاز جدیدی از حکمرانی میشویم که هدف آن استقرار مدیریت یکپارچه در سطح استان تهران است.
معتمدیان با انتقاد از دوگانگی سیاستها میان تهران و شهرستانها تصریح کرد: سالها سیاستهایی در پایتخت اجرا شد که هزینه زندگی در تهران را افزایش داد و موجب سرریز جمعیت به شهرستانهای اطراف شد و نتیجه آن، تراکم بیسابقه در مناطقی مانند بهارستان است؛ جایی که در هر کیلومتر مربع حدود ۹۰۰۰ نفر سکونت دارند، در حالیکه میانگین کشوری ۴۹ نفر است و به بحرانهای متعدد آب، حملونقل، بهداشت و خدمات منجر شده است.
مقام عالی دولت در استان تهران در ادامه با اشاره به چالشهای حوزه ساختوساز غیرمجاز گفت: در استان تهران بیش از ۲۰ هزار واحد صنفی و صنعتی غیرقانونی در حریمها شکل گرفته که بخشی از آن ناشی از رقابت دستگاهها برای درآمدزایی است، اما ما تأکید داریم که مسئله حریم، مسئله حاکمیتی است، نه منبع درآمدی برای شهرداریها و دفتر نظارت بر حریمهای شهر تهران در استانداری فعال شده و از این پس هیچ ساختوساز خارج از چارچوب قانونی مجاز نخواهد بود.
وی افزود: ساختار استانداری نیز متناسب با مأموریتهای جدید بازآرایی شده و با ابلاغ سازمان امور اداری و استخدامی، در حال چینش مدیران جدید هستیم تا بتوانیم نقش نظارتی و حاکمیتی استان را تقویت کنیم.
بر اساس گزارش استانداری تهران، معتمدیان با اشاره به شرایط بحرانی منابع آب در استان تهران گفت: جمعیت ۲۰ میلیونی تهران در شرایطی از منابع محدود آبی بهره میبرد که تنها ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب قابل استفاده در سدها داریم و اگر اصلاح حکمرانی و مدیریت نکنیم، در آیندهای نزدیک با بحرانهای جدیتر روبهرو خواهیم شد.