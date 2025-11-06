خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار قالیباف با کفیل ریاست جمهوری پاکستان و اهدای هدیه به او

دیدار قالیباف با کفیل ریاست جمهوری پاکستان و اهدای هدیه به او
کد خبر : 1710483
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با کفیل ریاست جمهوری پاکستان، نسخه‌ای از ترجمه کتاب «رفراندوم فلسطین» به زبان اردو را به او هدیه داد.

به گزارش ایلنا،  محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در روز دوم از سفر خود به پاکستان با سید یوسف رضا گیلانی کفیل ریاست جمهوری و رئیس مجلس سنای این کشور دیدار کرد.

رئیس مجلس در این دیدار، نسخه‌ای از ترجمه کتاب «رفراندوم فلسطین» به زبان اردو با موضوع بررسی مسئله فلسطین در اندیشه رهبر انقلاب اسلامی را به یوسف رضا گیلانی کفیل ریاست جمهوری و رئیس مجلس سنای پاکستان هدیه داد.

دیدار قالیباف با کفیل ریاست جمهوری پاکستان و اهدای هدیه به او

 

این هدیه که با استقبال مقام پاکستانی مواجه شد، حاوی جعبه‌ای بود که به شکل یک صندوق رای طراحی شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ