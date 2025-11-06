دیدار قالیباف با کفیل ریاست جمهوری پاکستان و اهدای هدیه به او
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با کفیل ریاست جمهوری پاکستان، نسخهای از ترجمه کتاب «رفراندوم فلسطین» به زبان اردو را به او هدیه داد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در روز دوم از سفر خود به پاکستان با سید یوسف رضا گیلانی کفیل ریاست جمهوری و رئیس مجلس سنای این کشور دیدار کرد.
رئیس مجلس در این دیدار، نسخهای از ترجمه کتاب «رفراندوم فلسطین» به زبان اردو با موضوع بررسی مسئله فلسطین در اندیشه رهبر انقلاب اسلامی را به یوسف رضا گیلانی کفیل ریاست جمهوری و رئیس مجلس سنای پاکستان هدیه داد.
این هدیه که با استقبال مقام پاکستانی مواجه شد، حاوی جعبهای بود که به شکل یک صندوق رای طراحی شده است.