پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت ۴ پاکبان زحمتکش در اثر تصادف

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی ضمن تسلیت درگذشت ۴ تن از پاکبانان زحمتکش و بی‌ادعای شهرداری تهران در اثر بی‌احتیاطی راننده‌ای متخلف، برای خانواده‌های داغدار این عزیزان، در این مصیبت بزرگ صبر و اجر الهی طلب کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله‌ الرحمن الرحیم

حادثه دلخراش تصادف در بزرگراه فهمیده و جان باختن ۴ تن از پاکبانان زحمتکش و بی‌ادعای شهرداری تهران را به خانواده‌های محترم آنان و همکارانشان در سازمان پسماند صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم.

این عزیزان، که در سحرگاهان برای پاکیزگی و بهداشت شهرمان تلاش می‌کردند، در حادثه‌ای ناگوار و در اثر بی‌احتیاطی راننده‌ای متخلف، جان خود را از دست دادند.

از خداوند متعال برای خانواده‌های داغدار این عزیزان، در این مصیبت بزرگ صبر و اجر الهی طلب می‌کنم و برای مصدومان این حادثه، آرزوی شفای عاجل دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/