به گزارش ایلنا، حسن بابایی در جریان سفر استانی، امروز چهارشنبه ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ وارد مشهد مقدس شد.

حسن بابایی جهت پیگیری اقدام مشترک سازمان ثبت با شهرداری مشهد در پیاده سازی قانون الزام با تمرکز بر ماده‌های ۶، ۱۰ و ۱۴ موضوع مدیریت و ساماندهی پیش فروش ساختمان و مشارکت در ساخت با شهردار مشهد دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری مشهد اقدام مشترکی را شروع کرده است و این اقدام بصورت تکلیفی، در تبصره ۶ ماده ۱۰ و ماده ۱۴ قانون الزام در نظر گرفته شده است.

وی گفت: در بحث ماده ۱۴ قانون الزام که بحث پیش فروش مطرح است چارچوبی در این قانون وجود دارد و نقشه معماری که نظام مهندسی تایید می‌کند در نهایت به ثبت اسناد و املاک ارسال می‌شود. ثبت اسناد نیز بر اساس شاخص‌های تعریف شده شناسه یکتا صادر می‌کند البته برای هر واحد پیش فروش، شناسه مستقل ارائه می‌شود که بر مبنای آن، پیش فروش در دفترخانه اسناد رسمی انجام می‌شود. ضمن اینکه پیش فروش در بانک املاک سازمان به ثبت رسیده و تا زمانی که نقل و انتقال رسمی انجام نشود به هیچ عنوان در قالب سند عادی قابلیت فروش ندارد و مالک نمی‌تواند آن را به فرد دیگری بفروشد.

وی با اشاره به یکی از معضلات دادگاه‌ها که فروش مال غیر، کلاهبرداری و پیش فروش‌ها است گفت: با سازوکار‌های ماده ۱۴ و آیین نامه‌های آن و ارتباطات وب‌سرویس بین ثبت اسناد و املاک و شهرداری و نظام مهندسی می‌توان ضریب امنیت را افزایش داد. وی با اشاره به اینکه تاکنون یک مدل عملیاتی شده و حتی یک شناسه یکتا نیز صادر شده گفت: تلاش می‌کنیم تا ارتباط بین شهرداری و نظام مهندسی بصورت وب‌سرویس برقرار شود و نقشه‌های ارسالی به ثبت نیز بر اساس شناسه یکتا صادر شود.

بابایی در ادامه گفت: مهم‌ترین هدف ما در ماده ۱۴ ارائه خدمات ارزان، سریع، بموقع و شفاف به مردم است.

وی با اشاره به اینکه مشهد پایلوت اجرای این بخش از قانون الزام شده گفت: ابعاد فنی زیادی در ماده ۱۴ وجود دارد و ۱۱۴ قلم اطلاعات در آن تعریف، پیاده سازی و عملیاتی شده است ضمن اینکه نظام مهندسی هم پای کار آمده و امیدواریم بزودی این مدل را عملیاتی و در کل کشور پیاده کنیم.

بابایی در رابطه با املاک قولنامه‌ای گفت: شهر مشهد دارای وضعیت خاصی است و باید مدل‌هایی برای آن تعریف کرد که رضایت صاحبان عرصه را بدنبال داشته باشد. در خصوص اراضی دولتی نیز کسب رضایت متولی مهم است و در این رابطه هیئت تعیین تکلیف و هیئت ساماندهی وجود دارد و در نهایت باید اعلام کنیم که برای اراضی قولنامه‌ای که زمینه صدور سند فراهم باشد، این هیئت ها فعالند.

وی گفت: هدف اصلی قانون الزام این است که اراضی و املاک قولنامه‌ای نداشته باشیم و تثبیت بطور کامل باشد ضمن اینکه تمام نقل و انتقالات در چارچوب رسمی انجام شود.

بابایی افزود: این همگرایی بین دستگاه‌ها از آثار و برکات قانون الزام است. پیش از اجرای هر قانون و تبصره‌ای ابتدا باید به ادبیات مشترک برسیم.

وی ادامه داد: ماده ۱۴ یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مواد این قانون است و با اجرای آن در کلان شهر مشهد، می‌توانیم به سرعت در سایر شهر‌های کشور این طرح را پیاده کنیم.

محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد نیز از آمادگی کامل شهرداری برای همکاری با ثبت اسناد و املاک خبر داد و گفت: با توجه به حجم زیاد اسناد قولنامه‌ای در مشهد امیدواریم اجرای قانون الزام موجب نگرانی و سردرگمی مردم نشود.

قلندر شریف افزود: در اجرای قانون الزام همواره دنبال تسریع امور هستیم و از راهکار‌های عملی استقبال می‌کنیم. وی گفت: در این رابطه، همکاری ثبت اسناد و املاک و شهرداری مشهد یک سال است که شکل گرفته و مشهد پایلوت اجرای این قانون شده و این در حالی است که بسیاری از مشکلات در کلان شهر‌ها به ویژه در مشهد متفاوت است و با تنوع مالکیتی رو‌به‌رو هستیم.

وی تصریح کرد: قانون الزام، یک قانون پیشرفته است که باید به نحو مطلوب عملیاتی شود و با تعامل شهرداری مشهد و ثبت اسناد و املاک، تمامی موضوعات و نکات پیش‌بینی شده و اکنون از وضع مطلوبی برخورداریم.

شایان ذکر است هدف از این اقدام ساماندهی به فرآیند پیش فروش ساختمان‌ها و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و کلاهبرداری در این زمینه است.

