به گزارش ایلنا، امیرحسین ثابتی با انتشار صوتی در کانال تلگرامی خود به حواشی دعوای خود با بابک زنجانی واکنش نشان داد.

مشروح فایل صوتی او به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در این دو سه روزی که به پرونده‌ی بابک زنجانی، این ابر مفسد اقتصادی، ورود کرده‌ام، پرسش‌هایی وجود دارد که مشاهده کرده‌ام.

اگر بخواهم توضیح کامل‌تری ارائه کنم، بهتر است فایل صوتی منتشر نمایم.

نخست آنکه چرا به پرونده‌ی بابک زنجانی ورود کردم؟

پیش‌تر، حدود دو سال قبل از ورود من به مجلس، در اسفندماه ۱۳۸۸ ـ زمانی که حتی انتخابات هنوز برگزار نشده بود و پیش از یازدهم اسفند ـ سخنگوی قوه‌ی قضاییه اعلام کرده بود که بابک زنجانی بدهی‌های خود را پرداخت کرده است.

پس از ورودم به مجلس، با توجه به اینکه نماینده‌ی مجلس به اسناد مختلفی دسترسی دارد و جایگاه او به‌گونه‌ای است که بسیاری از امور محرمانه برایش آشکار می‌شود، و پس از جلسات متعدد با کارشناسان بانک مرکزی، افراد فعال در دستگاه‌های نظارتی و سایر مسئولان، به این نتیجه رسیدم که در این میان اشکالات فراوانی وجود دارد. قرار بوده است بابک زنجانی بدهی‌های خود را تسویه کند، اما به نظر می‌رسد در این مسیر نیز فریب‌کاری کرده و بسیاری از تعهدات خود را انجام نداده است و اکنون تنها درصد بسیار اندکی از بدهی خود را پرداخت کرده است.

باقی را نیز به‌جای وجه نقد، اجناس بی‌ارزش و بی‌کیفیتی تحویل داده که حتی در ارزش‌گذاری آنها اختلاف نظر جدی وجود دارد و این اقلام به هیچ‌وجه معادل پول نقد نیستند.

او این اجناس را به‌جای بدهی خود ارائه کرده و این موضوع برای من مسجّل شد که در اینجا فسادی بزرگ مجدداً شکل گرفته است. در این نقطه، خود را موظف دانستم که سخن بگویم، بایستم و بررسی کنم تا اگر ایرادی وجود دارد، اصلاح شود. نخستین گام نیز آن است که این مسئله را علناً اعلام نمایم.

چنان‌که پیش از من نیز آقای میثم ظهوریان، نماینده‌ی مشهد، این موضوع را اعلام کرده و پیگیر بوده‌اند تا ببینیم آیا می‌توان این پرونده را همانند پرونده‌ی بانک آینده به سرانجام رساند یا خیر.

بنابراین، اطلاعات جدیدی که در دوران نمایندگی به دستم رسید، مرا به این نتیجه رساند که ادعای قبلی مبنی بر تسویه‌ی بدهی‌ها، صحیح نبوده است.

نکته‌ی دوم آن است که این موضوع نشان می‌دهد رفتار من سیاسی نبوده است.

بابک زنجانی سال‌ها مورد انتقاد جریان آقایان ظریف، زنگنه و روحانی قرار داشت. اگر می‌خواستم سیاسی رفتار کنم، باید چنین می‌گفتم که «اگر علیه زنجانی سخن بگویم، رقیب سیاسی من ادعا خواهد کرد که دیدید حرف من درست بود». اما معیار من این نیست که چه کسی درست می‌گوید یا چه کسی از سخنم خشنود یا ناخشنود می‌شود.

برای من معیار، حقیقت، بیت‌المال و مردم ایران است؛ مردمی که به آنان می‌گوییم پول نداریم، در حالی که سرمایه‌ها در دست عده‌ای مفسد مانند بابک زنجانی است.

در چنین شرایطی، هیچ توجیهی برای سکوت ندارم، حتی اگر رقیب سیاسی‌ام از موضع من خرسند شود یا برخی آشنایان بگویند نباید چنین سخنی می‌گفتم. برعکس، من سخن می‌گویم، زیرا با فسادی مواجه‌ام.

بنابراین، رفتار من سیاسی نیست و برای من میان بزهکار نخست (بیژن زنگنه) و بزهکار دوم (بابک زنجانی) تفاوتی وجود ندارد. هرکدام که مرتکب فساد شوند، ورود خواهم کرد.

ممکن است این دو با یکدیگر دشمن یا دوست باشند، در هر حال برای من تفاوتی ندارد؛ زیرا فساد در هر شکل آن باید پیگیری شود.

مسئله‌ی دیگر، کسانی هستند که رفتار سیاسی دارند. برخی چهره‌ها و رسانه‌های وابسته به جریان اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا تا دیروز به بابک زنجانی دشنام می‌دادند، زیرا تصور می‌کردند زنگنه و ظریف در برابر او ایستاده‌اند. اما امروز که می‌بینند من همان سخنان را مطرح می‌کنم، ناگهان می‌گویند بابک زنجانی چندان هم بد نیست و به من می‌گویند چرا وارد این موضوع شده‌ام!

برای من فساد، فساد است و تفاوتی ندارد. این شما هستید که سیاسی رفتار می‌کنید و برایتان بیت‌المال و منافع مردم اهمیتی ندارد.

برای من تفاوتی ندارد که فساد در بنیاد مستضعفان باشد یا نزد بابک زنجانی یا هر فرد و جریان دیگری. اگر تضییع بیت‌المال برایم مسجّل شود، ورود خواهم کرد.

من چون از بیت‌المال برای خود بهره‌ نبرده‌ام و حتی هزار تومانی آلوده وارد زندگی‌ام نکرده‌ام، می‌توانم با قدرت ورود کنم. چون نه وابستگی دارم و نه کسی می‌تواند مرا کنترل کند یا بگوید به فلان موضوع ورود کن و به دیگری نه.

اتفاقاً، افرادی که در این دو سه روزه ناگهان بابک زنجانی را مقدس جلوه داده‌اند، باید پاسخ دهند که پشت پرده‌ی این رفتار چیست.

البته این خوش‌بینانه‌ترین برداشت است که بگوییم رفتارشان صرفاً سیاسی است، چراکه بخشی از این رفتارها نتیجه‌ی همان پول‌های حرام است.

در فضای مجازی نیز «پول‌پاشی» می‌شود؛ به برخی گفته می‌شود «به ثابتی دشنام دهید» یا برعکس، «از بابک زنجانی دفاع کنید» و آنها بدون اندیشه چنین می‌کنند، زیرا برایشان فقط جیب خودشان اهمیت دارد.

خوشبختانه من چنین زندگی‌ای نداشته‌ام. اگر روزی در مورد مسئله‌ای نظرم تغییر کرده باشد، صادقانه برای مردم توضیح می‌دهم که اطلاعاتم کامل‌تر شده و به نتیجه‌ی جدیدی رسیده‌ام.

در واقع، مرد باید بر سخن خود پایدار بماند و من نیز ایستاده‌ام و هزینه‌اش را می‌پردازم. همه‌ی تخریب‌ها و حتی تهدیدها را نیز به جان می‌خرم، زیرا باید پاسخ‌گوی خدا باشم.

نمایندگی مجلس برای من جایگاهی ماندگار و جذاب نیست؛ همواره چنین تصور کرده‌ام که تنها یک دوره‌ی چهار ساله در مجلس حضور خواهم داشت، از این‌رو هر کاری که احساس کنم درست است، انجام می‌دهم و باقی را به خدا واگذار می‌کنم.

فراموش نکنید بابک زنجانی چندصد میلیون بشکه، بلکه بیشتر، نفت فروخته و پول آن را بازنگردانده است. کافی است تنها پول ده‌هزار بشکه از این نفت‌ها را وارد فضای مجازی کند تا ببینید چه آشوبی به‌پا می‌شود و چگونه افکار عمومی را مدیریت می‌کنند؛ اینکه به چه کسی دشنام دهند، چه کسی را تخریب کنند و چه فضاسازی‌هایی انجام دهند.

سخن پایانی من این است که مردم عزیز، من برای انجام وظیفه و مقابله با این مفاسد ایستاده‌ام.

عده‌ای لطف دارند و حمایت می‌کنند که از آنان قدردانم، و عده‌ای نیز ممکن است از روی ناآگاهی یا دلایل دیگر به تخریب و توهین بپردازند؛ اما هیچ‌یک از این رفتارها بر اراده‌ی من تأثیری ندارد.

زیرا هرگاه فسادی برایم مسجّل شود و تصمیم به مبارزه با آن بگیرم، برایم تفاوتی ندارد که آن فساد از سوی چه کسی و در کجا باشد.

در آینده نیز، اگر عمری باشد، موضوعات دیگری را مطرح خواهم کرد؛ به‌ویژه اگر دستگاه‌های نظارتی و مسئولانی که با آنان گفتگو کرده‌ام، تا آن زمان اقدامی انجام ندهند.

و در پایان تأکید می‌کنم، هنگامی که برای احیای بیت‌المال و حقوق مردم می‌جنگم، برایم تفاوتی ندارد که آن پول، متعلق به چه کسی باشد؛ آن سرمایه، هم متعلق به بانوی محجبه است، هم بانوی غیرمحجبه، هم جوان نسل «زِد» که بدنش پر از خالکوبی است، و هم برادری که هر هفته در نماز جمعه حضور دارد.

این مسائل برای من اهمیتی ندارد؛ من تمام تلاشم را می‌کنم و امیدوارم دعای خیر شما همراه من باشد تا بتوانم در این مسیر استوار گام بردارم و ان‌شاءالله خداوند برکت دهد تا این پرونده‌ها به نتیجه برسند و سود آن به همین کشور و همین مردم بازگردد.

انتهای پیام/