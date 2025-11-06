امیر سرتیپ خوشقلب:
میادین ورزشی پلهای دوستی میسازند و دیوارهای بیاعتمادی را میشکنند
رئیس هیأت وزنهبرداری نیروهای مسلح، با اشاره به برگزاری مراسم اختتامیه رقابت های وزنه برداری سیزم در شهر ساحلی بابلسر، گفت: امروز در کرانههای چشمنواز دریای خزر، پایان موفقیتآمیز این رویداد بینالمللی را گرامی میداریم. رویدادی که یادآور ارزشهای مشترک، تقویت پیوندهای انسانی و پیام صلح و همبستگی میان کشورها است.
به گزارش ایلنا و بهنقل از روابط عمومی ارتش، رئیس هیأت وزنهبرداری نیروهای مسلح گفت: میدانهای ورزشی با ایجاد فضای رقابت سالم، بهترین بستر برای ایجاد دوستی و از بین بردن بیاعتمادی میان ملتها هستند.
امیر سرتیپ «محمد یوسفی خوشقلب» رئیس هیأت وزنهبرداری نیروهای مسلح در آیین اختتامیه اولین دوره مسابقات وزنهبرداری ارتشهای جهان (سیزم ۲۰۲۵) که عصر امروز (چهارشنبه) به میزبانی نیروی پدافند هوایی ارتش و با حضور جمعی از مقامات لشکری و کشوری در سالن شهید نوبخت شهر بابلسر برگزار شد، با قدردانی از حضور تمامی ورزشکاران و مهمانان بینالمللی، اظهار داشت: حضور شما هم نشانه اهتمام به ورزش و رقابت سالم و هم گواه بر دوستی و همگرایی میان ملتهاست.
امیر سرتیپ خوش قلب افزود: قدردان تلاشهای بیدریغ همکارانمان در نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان میزبان این رویداد مهم بینالمللی هستم.
رئیس هیأت وزنهبرداری نیروهای مسلح، با اشاره به برگزاری مراسم اختتامیه رقابت های وزنه برداری سیزم در شهر ساحلی بابلسر، گفت: امروز در کرانههای چشمنواز دریای خزر، پایان موفقیتآمیز این رویداد بینالمللی را گرامی میداریم. رویدادی که یادآور ارزشهای مشترک، تقویت پیوندهای انسانی و پیام صلح و همبستگی میان کشورها است.
وی با تأکید بر نقش ورزش در توسعه روابط بینالملل، گفت: ما بر این باوریم که میدانهای ورزشی با ایجاد فضای رقابت سالم، بهترین بستر برای ایجاد دوستی و از بین بردن بیاعتمادی میان ملتها هستند.
امیر سرتیپ خوش قلب، ارزش ورزش وزنهبرداری را نمایشگر اراده آهنین،انضباط و پشتکار دانست و تصریح کرد: این ارزشها هم برای ورزشکار و هم برای یک ملت مایه موفقیت و سربلندی است.
وی در پایان این مراسم از تمامی تیمهای شرکتکننده بهویژه سرپرستان، مربیان و کادر پشتیبانی که در پشت صحنه چراغ این رویداد را روشن نگه داشتند، تقدیر کرد.