عراقچی در دانشگاه بوعلی همدان:
بازدارندگی فقط نظامی نیست/ همکاری نزدیک بین میدان و دیپلماسی ادامه دارد
وزیر خارجه گفت: بازدارندگی فقط در بحث نظامی نیست، در بحثهای اجتماعی و اقتصادی و دیپلماتیک هم هست. انسجام ملی این است که مردم پشت سر حاکمیت و حکومت و دولت خودشان باشند در این صورت مردم بازدارندگی ایجاد می کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید عباس عراقچی در سفر به همدان و در نشست «نقشه راه سیاست خارجی پساجنگ» که به همت بسیج دانشجویی و با همکاری انجمن اسلامی و جامعه اسلامی در دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد، تأکید کرد: نگرانی از ضربه نخوردن از شرق و غرب دغدغه درستی است که در این راستا شعار ما «نه شرقی نه غربی» بوده است، این به معنای رابطه نداشتن با شرق و غرب نیست بلکه به معنای عدم اتکاء به آنان است.
او با بیان اینکه ما به شرق اتکاء نمیکنیم بلکه به مردم و خدا اتکاء و اعتماد میکنیم، افزود: البته در ارتباط با شرق ما منافع کشورمان را دنبال میکنیم و در مورد غرب هم هر چند رفتار آنها خلاف آن را ثابت کرده، اما ما فرصت را از دست نمیدهیم.
وزیر امورخارجه با بیان اینکه بر اساس آیات قرآن و روایتی از حضرت علی(ع)، علم سرآمد قدرت است، تصریح کرد: مسیر ما پایبندی در تحقق اهداف ملی با اتکا به توانمندیهای خودمان است و هرچقدر خود را در زمینه دفاعی اقتصادی علمی و سایر حوزهها تقویت کنیم در عرصههای بین المللی سربلندتر هستیم.
عراقچی افزود: اگر به علم دست پیدا کرد میتوان قدرت را به دست آورد و به دشمن غلبه کرد بنابراین رمز قدرت علم است و ما این را در جنگ ۱۲ روزه به نمایش گذاشتیم.
او تأکید کرد: توانمندی علمی دانشمندان موجب حفظ کشور شد و این توانمندی خود را در صنعت دفاعی کشور خود را نشان داد.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: ادوات نظامی دفاعی وارداتی در جنگ ۱۲ روزه آنقدر تاثیرگذار نبود، اما تسلیحات داخلی که خودمان ساخته بودیم بسیار اثرگذار بود.
عباس عراقچی در ادامه با گرامیداشت یاد شهیدان دفاع مقدس، شهدای جنگ اخیر و دانشمندان هستهای کشور تأکید کرد: جنگ ۱۲ روزه، جنگ تکنولوژیها بود و توانمندیهای علمی و دفاعی جمهوری اسلامی در آن آشکار شد، موشکهای ایرانی برای نخستین بار در یک جنگ واقعی بهکار گرفته شدند و با دقت بالا به اهداف اصابت کردند.
او با بیان اینکه نقاط ضعف آن دوران برطرف شده و امروز در موقعیتی بسیار بهتر از قبل از جنگ هستیم، تصریح کرد: در نظام بینالملل کنونی که هنوز قانون جنگل بر آن حاکم است، کشورها باید در همه عرصهها قوی باشند؛ از نیروهای مسلح و اقتصاد تا فرهنگ و انسجام ملی.
عراقچی به پرسشهای نمایندگان تشکلهای دانشجویی پاسخ داد و از «روحیه مسئولیتپذیری، دغدغهمندی و صراحت دانشجویان» قدردانی کرد.
او در پاسخ به پرسشهایی درباره سیاست خارجی و موضوع مذاکره گفت: مذاکره از ابزارهای اساسی برای تأمین منافع و امنیت ملی است. برای دستیابی به اهداف، دو راه وجود دارد؛ جنگ یا مذاکره. مذاکره کمهزینهتر است، اما اگر مذاکره به معنای تسلیم باشد، ارزشی ندارد.
وزیر امور خارجه تأکید کرد: جمهوری اسلامی از جنگیدن نمیترسد و بهترین راه جلوگیری از جنگ، «آماده بودن برای جنگ» است.
عراقچی با اشاره به تجربههای گذشته افزود: هیچ تجربه مثبتی از مذاکره با آمریکا نداریم. با حسن نیت مذاکره کردیم، توافق برجام با تصویب نهادهای قانونی کشور اجرایی شد، اما آمریکا بدون دلیل از آن خارج شد و تحریمها را بازگرداند.
او گفت: ما هیچگاه پرچم مذاکره و دیپلماسی را زمین نگذاشتیم، اما مذاکره با دیکتهپذیری تفاوت دارد، آماده گفتوگو هستیم، اما نه از موضع ضعف یا دستورپذیری.
وزیر امور خارجه در توضیح درباره برجام و سازوکار «اسنپبک» (بازگشت تحریمها) تصریح کرد: ضمانت اجرای برجام، خود ما بودیم، تمام زیرساختهای هستهای حفظ شد و به همین دلیل توانستیم غنیسازی ۲۰ و ۶۰ درصد را در کوتاهترین زمان احیا کنیم، در مقابل، طرف مقابل نیز امکان بازگشت به تحریمها را برای خود حفظ کرده بود.
او با تأکید بر اینکه «نباید در داخل کشور دچار دو قطبیسازی شویم» افزود: دشمنان در تلاش هستند انسجام ملی را هدف بگیرند، در جنگ اخیر، اتحاد میدان و دیپلماسی موجب پیروزی ایران شد و امروز نیز این همکاری تداوم دارد.
عراقچی سیاست جمهوری اسلامی را «توسعه روابط همسایگی و همکاری منطقهای» دانست و گفت: روابط ما با کشورهای منطقه در مسیر تقویت است و تحولات اخیر نشان داد تهدید اصلی منطقه، رژیم صهیونیستی است نه ایران، جمهوری اسلامی امروز به عنوان کشور قابل اعتماد و شریک امن در منطقه شناخته میشود.
او درباره پیمانهای جدید منطقهای نیز تأکید کرد: سیاست ایران، حرکت به سمت اتحاد و همکاریهای امنیتی و نظامی در منطقه است و این روند بهتدریج در حال شکلگیری است.
در بخش دیگری از نشست، وزیر امور خارجه درباره اشتغال فارغالتحصیلان علوم سیاسی گفت: ورود به وزارت امور خارجه تنها از مسیر آزمون استخدامی سراسری امکانپذیر است و در سالهای اخیر، تعداد بانوان پذیرفتهشده در این آزمونها از آقایان بیشتر بوده است، دانشآموختگان دانشگاهی میتوانند در این مسیر شرکت کنند.
او همچنین درباره پیگیری وضعیت زندانیان ایرانی در ترکیه گفت: موضوع در دستور کار وزارت امور خارجه است و در گفتوگو با مقامات ترکیه بهطور مستمر پیگیری میشود.
عراقچی در پایان با اشاره به مباحث مرتبط با معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) تصریح کرد: بحث درباره ماندن یا نماندن ایران در معاهده NPT در سطوح عالی کشور در حال بررسی است، تصمیم فعلی، ادامه عضویت متعهدانه است، فتوا و موضع رهبر معظم انقلاب درباره حرمت سلاح هستهای همچنان پابرجاست و این فتوا قابل تغییر و نادیده گرفتن نیست.
وزیر امور خارجه در نشست پرسش و پاسخ دانشگاه بوعلی سینای همدان گفت: ما همواره تلاش کردیم در شرایطی قرار بگیریم که بازدارندگی ایجاد کند و دشمنان حتی فکر حمله را هم به ذهن خودشان راه ندادند. اما در جنگ ۱۲ روزه ناچار به مقاومت بودیم به همین دلیل بود که نکند الگویی شکل بگیرد که اگر هر موقع به ایران حمله کنیم میتوانیم جواب بگیریم. باید ثابت میشد که با حمله به ایران و با جنگ با ایران به نتیجه نمیرسد و ما در جنگ ثابت کردیم.
وی افزود: اما بازدارندگی فقط در بحث نظامی نیست، در بحثهای اجتماعی و اقتصادی و دیپلماتیک هم هست. انسجام ملی این است که مردم پشت سر حاکمیت و حکومت و دولت خودشان باشند در این صورت مردم بازدارندگی ایجاد می کنند.
وزیر خارجه گفت: تصور دشمنان ما در جنگ ۱۲ روزه این بود که مردم فاصله گرفتند و یکی از بزرگترین غافلگیریهای آنها این بود که همه مردم با اتحاد کامل در مقابل دشمنان قرار گرفتند.
وی ادامه داد: این که کشوری بتواند توانمندی های خودش را و نیازهای خودش را با توانمندی های اقتصادی خودش تامین کند، اهمیت دارد البته مهم تر این است که تابآوری داشته باشد و در مقابل بحرانها و شرایط اینطور نباشد که مثل صهیونیستها بعد از دوازده روز کنگره خواهان آتشبس شودو
عراقچی با بیان اینکه بازدارندگی دیپلماتیک یعنی اینکه شما بتوانید جمع زیادی از کشورها را پشت سر خود داشته باشید، گفت: یارگیری بین المللی به صورتی بود که در جنگ ۱۲ روزه دیپلماسی ما موفق شد بیش از صد و بیست کشور را با خودش همراه کند.
وی یادآور شد: بیش از صد و بیست کشور حملات آمریکا و حملات رژیم صهیونیستی را به ایران محکوم و با مردم ایران اعلام همبستگی کردند و تقریبا همه سازمانهای منطقهای و بینالمللی از جمهوری اسلامی حمایت کردند و حملات را محکوم کردند. یا در قضیه اسنپ بک شما شاهد بودید که در شورای امنیت سازمان ملل یک اختلاف جدی رخ داد و برای اولین بار دو عضو دائم شورای امنیت اعلام کردند که به قطعنامه های شورای امنیت پایبند نیستند.
عراقچی افزود: خیلی چیز عجیب و غریبی بود و بعد ۱۲۰ کشور عضو جنبش عدم تعهد از موضع چین و روسیه و ایران حمایت کردند. خود آمریکاییها گفتند که ایران دنیا را به دو قسمت تقسیم کرد. یک اکثریتی که از موضع ایران حمایت کردند و یک اقلیتی که از موضع آمریکا حمایت کردند.
وزیر خارجه کشورمان تصریح کرد: خب وقتی شما میتوانید از اجماع بین المللی را علیه خودت جلوگیری کنی یا برعکس اجماع به نفع خودت ایجاد کنی، وقتی که میتوانی برای خودت مشروعیت و حقانیت در عرصه بین الملل ایجاد کنی، خود به خود جنبه بازدارندگی هم تاحدی پیدا می کند. مجموعه اینها هست که برای کشور بازدارندگی ایجاد می کند و ما هم در جنگ ۱۲ روزه و هم الان این مسیر را داریم دنبال میکنیم.
عراقچی تاکید کرد: ما هم از کشور دفاع کردیم، هم در مجامع بین المللی مشروعیت ایجاد کردیم، حقانیت ایجاد کردیم، اجماع جهانی به نفع جمهوری اسلامی ایجاد کردیم، نیروهای مسلح هم کار خودشان را کردند و بعد از جنگ هم این میدان و این همکاری نزدیک بین میدان و دیپلماسی ادامه دارد و من در این جهت معتقدم که هیچ نقطه ضعفی نداریم.
وی گفت: در خصوص اتحادیه های منطقه ای که دوستان اشاره کردند خب سیاست جمهوری اسلامی الان سیاست حسن همسایگی و تقویت روابط با همسایگان است و این را با شدت و قوت به پیش میبریم. این که نهایتا به یک اتحادیه منطقه ای برسیم خب زمان می برد و طولانی است.
وزیر خارجه تصریح کرد: اختلافاتی که ما با بعضی از کشورهای منطقه داریم سر جایش هست ولی سیاست ما ایجاد ارتباط نزدیکتر و حسن روابط همسایگی با کشورهای منطقه است. در این جهت تلاش کردیم و شاهد بودیم که همه کشورهای منطقه در قضیه جنگ اخیر به اصطلاح در کنار جمهوری اسلامی بودند و اعلام حمایت کردند.
نشست وزیر امور خارجه با استادان و دانشجویان دانشگاه بوعلیسینا همدان با حضور استاندار همدان، رئیس دانشگاه و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.