شهدای زرهی تا نفس آخر جنگیدند تا خط ولایت حفظ شود

به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ دوم «محمدعلی خرسند» در یادواره شهدای زرهی استان تهران با اشاره به نقش شهدا در حفظ تمامیت ارضی کشورمان، گفت: شهدای زرهی ما خط ولایت را با جانفشانی های خود حفظ کردند و در آهن تفتیده تانک و نفربر جنگیدند تا پشتیبان ولایت فقیه باشند.

فرمانده تیپ ۲۰ رمضان نیروی زمینی سپاه با اشاره به جانفشانی های عظیم شهدا و خصوصا شهدای زرهی در دوران دفاع مقدس، اضافه کرد: باید تلاش کنیم تا عملکردی جهادی داشته باشیم و عاقبت ما ختم به شهادت شود و دعا کنیم که عاقبت به خیر شویم.

گفتنی است یادواره شهدای زرهی «تیپ ۲۰ رمضان» با حضور مسئولین لشکری و کشوری و خانواده معظم شهدا در حال برگزاری است.

