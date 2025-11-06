پزشکیان وارد کردستان شد

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان صبح امروز پنج‌شنبه، ۱۵ آبان ۱۴۰۴، برای برگزاری دوازدهمین سفر استانی دولت وفاق ملی وارد سنندج مرکز کردستان شد و مورد استقبال نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سنندج، استاندار و جمعی از مقامات محلی قرار گرفت.

رئیس جمهور در این سفر ضمن دیدار با فرهیختگان و فعالان فرهنگی، فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی، نشست توسعه عدالت آموزشی و نشست برنامه‌ریزی و توسعه استان را نیز برگزار و در پایان در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی استان، نتایج و دستاوردهای سفر خود را تشریح خواهد کرد.

انتهای پیام/