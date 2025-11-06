خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در دوازدهمین مقصد سفرهای استانی؛

پزشکیان وارد کردستان شد

پزشکیان وارد کردستان شد
کد خبر : 1710256
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور به منظور دیدار با قشرهای مختلف مردم و فعالان حوزه‌های مختلف و انجام دوازدهمین سفر استانی دولت وفاق ملی، وارد استان کردستان شد.

به گزارش ایلنا،  مسعود پزشکیان صبح امروز پنج‌شنبه، ۱۵ آبان ۱۴۰۴، برای برگزاری دوازدهمین سفر استانی دولت وفاق ملی وارد سنندج مرکز کردستان شد و مورد استقبال نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سنندج، استاندار و جمعی از مقامات محلی قرار گرفت.

رئیس جمهور در این سفر ضمن دیدار با فرهیختگان و فعالان فرهنگی، فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی، نشست توسعه عدالت آموزشی و نشست برنامه‌ریزی و توسعه استان را نیز برگزار و در پایان در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی استان، نتایج و دستاوردهای سفر خود را تشریح خواهد کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ