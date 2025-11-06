در دوازدهمین مقصد سفرهای استانی؛
پزشکیان وارد کردستان شد
رئیس جمهور به منظور دیدار با قشرهای مختلف مردم و فعالان حوزههای مختلف و انجام دوازدهمین سفر استانی دولت وفاق ملی، وارد استان کردستان شد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان صبح امروز پنجشنبه، ۱۵ آبان ۱۴۰۴، برای برگزاری دوازدهمین سفر استانی دولت وفاق ملی وارد سنندج مرکز کردستان شد و مورد استقبال نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سنندج، استاندار و جمعی از مقامات محلی قرار گرفت.
رئیس جمهور در این سفر ضمن دیدار با فرهیختگان و فعالان فرهنگی، فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی، نشست توسعه عدالت آموزشی و نشست برنامهریزی و توسعه استان را نیز برگزار و در پایان در گفتوگو با شبکه تلویزیونی استان، نتایج و دستاوردهای سفر خود را تشریح خواهد کرد.