به گزارش ایلنا، سید محمدمهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: توجه به وضعیت معیشت و سفره مردم، دغدغه دائمی رئیس جمهور است. با همین حساسیت مسئله نهاده‌های دامی و نیاز تولیدکنندگان مرغ و دام با حضور اعضای اقتصادی دولت، بیش از نیمی از استانداران سراسر کشور و روسای قوه مجریه و مقننه به نتیجه رسید. تقلای مافیا بیهوده‌ست؛ پزشکیان بیدار است.