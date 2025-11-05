خبرگزاری کار ایران
معاون اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور:

تقلای مافیا بیهوده‌ست؛ پزشکیان بیدار است

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تقلای مافیا بیهوده‌ست؛ پزشکیان بیدار است، نوشت: مسئله نهاده‌های دامی و نیاز تولیدکنندگان مرغ و دام با حضور اعضای اقتصادی دولت، بیش از نیمی از استانداران سراسر کشور و روسای قوه مجریه و مقننه به نتیجه رسید.

به گزارش ایلنا، سید محمدمهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: توجه به وضعیت معیشت و سفره مردم، دغدغه دائمی رئیس جمهور است. با همین حساسیت مسئله نهاده‌های دامی و نیاز تولیدکنندگان مرغ و دام با حضور اعضای اقتصادی دولت، بیش از نیمی از استانداران سراسر کشور و روسای قوه مجریه و مقننه به نتیجه رسید. تقلای مافیا بیهوده‌ست؛ پزشکیان بیدار است.

