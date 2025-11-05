به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس در خصوص سفرش به عربستان نوشت:

در جریان سفر به عربستان سعودی با هدف توسعه و تقویت روابط و هماهنگی و همکاری دو دولت به ویژه در حوزه‌های مرتبط با سازمان‌های بین‌المللی، منطقه‌ای، چندجانبه و موضوعات مهم بین‌المللی، حقوق بشر و همکاری‌های حقوقی و قضایی، با آقای عبدالرحمن الرسی، معاون امور بین‌الملل وزارت امور خارجه این کشور ملاقات و گفتگو نمودم.

هماهنگی، همکاری و روابط حسنه ایران و عربستان، علاوه بر ایجاد فرصت‌های متعدد در روابط دوجانبه، واجد آثار و پیامدهای مثبت منطقه‌ای و بین‌المللی است.

ایران و عربستان، که اشتراکات متعددی در حوزه های مختلف دارند، می‌توانند با احترام متقابل، گفتگوی همراه با حسن نیت و نظرداشت لوازم حسن همجواری، ضمن توسعه و تقویت روابط و همکاری‌ها، منافع مشترک ملت‌های خود و صلح و ثبات منطقه ای را در دریای مواج عرصه بین‌المللی فعلی پیگیری نمایند.

در این ملاقات، ضمن مرور روند رو به رشد همکاری دو دولت در سطح سازمان‌های منطقه‌ای، فرامنطقه ای و بین‌المللی و تبادل آرا در این سازمان‌ها، در مورد برخی تحولات و موضوعات مرتبط مانند حقوق بشر، همکاری های حقوقی و قضایی و تقویت هرچه بیشتر سازمان همکاری اسلامی نیز بحث و تبادل نظر شد.

در این راستا، بر لزوم تقویت نقش و اثرگذاری سازمان همکاری اسلامی در موضوعات مختلف، از جمله محکومیت جنایات رژیم اشغالگر در غزه و تجاوزات آن در منطقه، و توسعه همکاری‌ها میان اعضای سازمان در موضوعات مرتبط با سازمان تاکید شد.

امیدواریم در پرتو پیگیری و ارتباط و‌ گفتگوی مستمر دو دولت، روند رو به رشد روابط میان دولت و ملت ایران و عربستان با سرعت و کیفیت بیشتری تداوم یابد.

انتهای پیام/