پیام تسلیت اسلامی در پی درگذشت صابر کاظمی
کد خبر : 1710125
رییس سازمان انرژی اتمی ایران با صدور پیامی درگذشت والیبالیست جوان و برجسته تیم ملی والیبال کشورمان، صابر کاظمی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی؛ پیام تسلیت محمد اسلامی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم
با نهایت تأثر و تأسف، خبر درگذشت نابهنگام والیبالیست جوان، شایسته و خوشنام کشورمان، زندهیاد صابر کاظمی، موجب اندوه عمیق و تألم فراوان شد.
این جوان برومند، پرتلاش و بااخلاق، با انگیزه و روحیهای ستودنی، در عرصه ورزش ملی خوش درخشید و با تلاش خستگیناپذیر، نام ایران عزیز را در میادین بینالمللی سربلند ساخت.
او که در اوج جوانی و دوران شکوفایی چشم از جهان فروبست، بیتردید یاد و نامش بهعنوان الگویی درخشان از پشتکار و عشق به وطن در خاطر جامعه ورزش و مردم ایران جاودانه خواهد ماند.
اینجانب ضمن ابراز همدردی صمیمانه با خانواده گرامی آن مرحوم، این ضایعه جانسوز را به جامعه ورزشی کشور، مربیان، همتیمیها و تمامی دوستداران ایشان تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده رحمت و آرامش ابدی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
این جوان برومند، پرتلاش و بااخلاق، با انگیزه و روحیهای ستودنی، در عرصه ورزش ملی خوش درخشید و با تلاش خستگیناپذیر، نام ایران عزیز را در میادین بینالمللی سربلند ساخت.
او که در اوج جوانی و دوران شکوفایی چشم از جهان فروبست، بیتردید یاد و نامش بهعنوان الگویی درخشان از پشتکار و عشق به وطن در خاطر جامعه ورزش و مردم ایران جاودانه خواهد ماند.
اینجانب ضمن ابراز همدردی صمیمانه با خانواده گرامی آن مرحوم، این ضایعه جانسوز را به جامعه ورزشی کشور، مربیان، همتیمیها و تمامی دوستداران ایشان تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده رحمت و آرامش ابدی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.