آمریکا و اروپا باید با اثبات صداقت خود اعتماد ایران را جلب کنند

به گزارش ایلنا، رئیس جمهور فرانسه ظهر امروز چهارشنبه 14 آبان 1404، در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان، بابت برداشتن گام‌های عملی در راستای برطرف کردن برخی موانع و عمل به توافقات حاصل شده در دیدارهای گذشته، از رئیس جمهور کشورمان قدردانی کرد.

آقای «امانوئل مکرون» در ادامه با بیان اینکه بنده برای ایجاد یک چارچوب مذاکراتی جدید تلاش خواهم کرد تا بتوانیم به نتیجه‌ای روشن بین ایران و کشورهای غربی برسیم، گفت: ضروری است تعاملات و گفت‌وگوهای ما در راستای ایجاد شفافیت و اعتمادسازی ادامه داشته باشد تا بتوانیم به توافق رسیده و ضمن رفع تحریم‌ها، روابط متقابل را بهبود بخشیده و گسترش دهیم.

مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان نیز در این مکالمه تلفنی، در پاسخ به اظهارات همتای فرانسوی خود درباره مذاکره با آمریکا، با اشاره به سوابق گفت‌وگوهای جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده، اظهار داشت: ایران بارها اعلام کرده است که براساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی و نیز چارچوب دکترین امنیتی و دفاعی خود به هیچ وجه به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست، اما متأسفانه شاهد آن هستیم که برپایه یک اصرار مغرضانه، ایران به بهانه کذب تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای، تحت فشار و تحریم‌‌های فزاینده قرار گرفته است.

پزشکیان افزود: رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران این است، در جایی که می‌توان با منطق و گفت‌وگو سوءتفاهمات را برطرف کرد، به کار بردن زور و تهدید نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه به اختلافات و شکاف‌ها دامن نیز می‌زند.

رئیس جمهور گفت: ایران همواره از گفت‌وگو و تعامل استقبال کرده، اما امروز این طرف مقابل است که باید به‌عنوان یک اقدام اعتمادساز حقوق جمهوری اسلامی ایران را محترم بشمارد و به دنبال تحمیل زیاده‌خواهی‌های خود نباشد؛ این ایران نیست که باید صداقت خود را اثبات و اعتمادآفرینی کند، بلکه آمریکا و اروپا هستند که باید با اثبات صداقت خود اعتماد جمهوری اسلامی ایران را جلب کنند.