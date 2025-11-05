توضیح روابط عمومی شرکت نیکاپی در پی تذکر ثابتی در صحن علنی مجلس

به گزارش خبرنگار ایلنا روز گذشته (سه شنبه 13 آبان) امیرحسین ثابتی در تذکری در صحن علنی مجلس اعلام کرد؛ در رابطه با تلگرام هم من اخیرا جزئیاتی به دستم رسیده که متاسفانه نه تنها توافق شده بلکه باز هم پای بابک زنجانی در میان است. اصلا ماجرا فیلتر و رفع فیلتر نیست. مردم عزیز دارند شما را سر کار میذارند همانهایی که سال نود هفت تلگرام را بستند، آقای روحانی و آذری جهرمی امروز ادامه هایشان در این دولت میخوا هند رفع فیلتر کنند و این را به شما بفروشند.

وی ادامه داد: در حالی که ماجرا باز هم بابک زنجانی است در متن توافق اخیر ایران با تلگرام اومده که شرکت نیکا پی مرجع انحصاری تبادلات مالی تلگرام در ایران باشد. این شرکت متعلق به آقای بابک زنجانی است. ببینید اقتصاد سیاسی وقتی اشکال داشته باشد اینطوری شما را بازی می دهند می روند یک توافقاتی را انجام می دهند و پشت پرده می بینیم که یک سری رانت های جدید است که یک سری آدم های تکراری نیز پشت آن هستند.

در همین رابطه روابط عمومی شرکت نیکاپی در بیانیه ای هر گونه ارتباط، وابستگی یا تعامل مالی اعم از آشکار یا پنهان با نهاد، سازمان، دستگاه دولتی یا شخصیت سیاسی و غیرسیاسی را رد کرد.

در متن این بیانیه آمده است،

در پی انتشار برخی اخبار و ادعاهای غیر مستند در فضای رسانه ای کشور مبنی بر وجود هرگونه ارتباط یا وابستگی میان شرکت نیکاپی و اشخاص حقیقی یا حقوقی خاص، بدین وسیله به استحضار ملت شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی میرساند؛

شرکت نیکاپی یک بنگاه اقتصادی تماماً خصوصی مستقل و خوداتکا است که از بدو تأسیس، هیــــــچ گونه ارتباط، وابستگی یا تعامل مالی اعم از آشکار یا پنهان - با هیچ نهاد سازمان دستگاه دولتی یا شخصیت سیاسی و غیرسیاسی نداشته و ندارد.

این شرکت با هدف ارائه خدمات مالی نوین، بر پایه اصول شفافیت، سلامت مالی و رعایت دقیق الزامات قانونی جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را آغاز نموده و بر همان مبنا استمرار یافته است.

از سوی دیگر ادعای مطروحه مبنی بر نقش یا جایگاه شرکت نیکاپی به عنوان «رابط یا مرجع مبادلات مالی پلتفرم تلگرام در ایران» کاملاً بی اساس غیر واقعی و مردود است.

شرکت نیکاپی همواره در چهارچوب قوانین مقررات و ضوابط مصوب کشور فعالیت داشته و کلیه اقدامات فرایندها و خدمات خود را به صورت شفاف مستند و قابل نظارت به انجام میرساند این مجموعه بر اصول مسئولیت پذیری سازمانی پاسخگویی عمومی و التزام به انضباط حرفه ای پایبند بوده و سرمایه اصلی خود را اعتماد مردم میداند.

بدیهی است هر گونه خبر اطلاعیه یا موضع رسمی، صرفاً از طریق روابط عمومی شرکت نیکاپی منتشر و در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

