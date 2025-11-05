خبرگزاری کار ایران
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:

دادستانی تهران علیه مهدی- م اعلام جرم کرد

پس از تخلف یک محکوم امنیتی که به دلیل شرکت در مراسم ترحیم برادرش به مرخصی آمده بود و ضمن معرفی نکردن خود پس از تمام شدن مدت اعلام شده زمان مرخصی به شمال کشور سفر کرد، مهدی-م ضمن تولید محتوایی غیرواقعی از روند بازگرداندن فرد محکوم به زندان در ادامه اطلاعاتی مخدوش و غیرواقعی از برخی محکومان دستگاه قضایی منتشر کرد که در پی انتشار این آمار کذب دادستانی تهران علیه وی اعلام جرم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه فوت برادر یک محکوم امنیتی و درخواست وی برای حضور در مراسم خاکسپاری او با موافقت دادستانی تهران برای اعطای مرخصی به وی همراه بود. پس از موافقت دادستانی تهران در اعطای مرخصی به این محکوم امنیتی به او و کفیلش اعلام می‌شود این مرخصی صرفا برای شرکت در مراسم ترحیم برادرش به وی اعطا شده، یکشنبه ۱۱ آبان ماه روز پایانی مرخصی او بوده و باید در آن روز خود را به زندان معرفی کند.

با پایان مهلت مرخصی محکوم مورد اشاره و با وجود تماس‌های مکرر با خانواده و شخص محکوم، وی از بازگشت به زندان استنکاف کرده و حتی وعده کفیلش برای معرفی او به زندان محقق نمی‌شود.

با سفر محکوم به یکی از شهر‌های شمالی، با دستور مقام قضایی وی برای معرفی به زندان مطابق قانون جلب می‌شود.

پس از جلب محکوم مورد اشاره و معرفی وی به زندان جریان‌های خبری نزدیک به وی با جعل واقعیت در نحوه اعلام و معرفی محکوم امنیتی به زندان سعی در جا انداختن روایتی جعلی و غیرواقعی را داشتند که این موضوع از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه اطلاع رسانی و حقیقت مطلب بیان شد.

خبرسازی و انتشار روایت‌های جعلی پیرامون این موضوع به اینجا ختم نشد تا اینکه مهدی-م در یک مطلب کاملا مخدوش و غیرواقعی اطلاعاتی از برخی محکومان دستگاه قضایی منتشر کرد که در پی انتشار این اخبار ادعایی و کذب، دادستانی تهران علیه وی اعلام جرم کرد.

بنابر این گزارش؛ با اعلام جرم علیه مهدی-م برای وی پرونده قضایی تشکیل شده است.

