سخنگوی هیأت رئیسه خبر داد:

جلسات ویژه مجلس در هفته آینده/ بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم در چهار شیفت کاری

کد خبر : 1710067
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اعلام کرد گزارش نهایی کمیسیون برنامه و بودجه درباره عملکرد دولت در سال اول برنامه هفتم، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آینده (۱۹ و ۲۰ آبان ماه) در دو نوبت صبح و عصر در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس  در توضیح نشست علنی هفته آینده گفت: هفته آینده روزهای دوشنبه و سه شنبه (۱۹ و ۲۰ آبان ماه) در دو نوبت صبح  عصر، گزارش نهایی کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص عملکرد دولت در سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت، در صحن مجلس قرائت خواهد شد. پس از قرائت و بررسی در صحن، میزان عملکرد دولت نسبت به آنچه که انتظار بوده تعیین خواهد شد و در قالب بیانیه نظارتی مجلس به سمع و نظر مردم عزیز و شریف ایران خواهد رسید.

وی با اشاره به وظایف شورای عالی راهبری برنامه بر اساس ماده ۱۱۸ قانون برنامه‌های توسعه ادامه داد: بر این اساس شورا وظیفه دارد عملکرد دولت را در اجرای احکام و اهداف برنامه‌های توسعه‌ای به شکل سالانه و پیش سالانه ارزیابی و مشخص کند.

گودرزی افزود: گزارشی که در اول مهرماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، شامل ۹ گزارش در قالب ۸۰ جلد بود و حوزه‌های مختلفی را پوشش می‌داد. این حوزه‌ها شامل اهداف کمی و کیفی برنامه، تطبیق قانون بودجه با برنامه هفتم، بررسی اهداف کمی و احکامی که دولت در اجرای آنها با موانعی مواجه است و همچنین تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم‌التصویب بود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس اعلام کرد که گزارش‌های شورای عالی راهبری برنامه بر اساس احکام ذیربط، در جلسه ۶ مهرماه به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع شد. کمیسیون‌های تخصصی از ۶ تا ۲۹ مهرماه، در مجموع ۲۳۶ ساعت و در قالب ۱۰۵ جلسه در سه سطح کمیسیون، کمیته و نمایندگانی که به آنها تفویض شده بود، به بررسی این گزارش‌ها پرداختند.

وی افزود: نتایج بررسی همه کمیسیون‌ها به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد و جمع‌بندی نهایی کمیسیون برنامه و بودجه، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آینده (۱۹ و ۲۰ مهرماه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم گفت: پیرو گزارش‌هایی که کمیسیون‌های مختلف به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال کرده‌اند، پیش‌بینی می‌شود حدود ۳۰ درصد از احکام برنامه هفتم در سال اول، نسبت به آنچه انتظار می‌رفت، تحقق یافته باشد.

