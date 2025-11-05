قالیباف وارد پاکستان شد

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس که برای انجام یک سفر رسمی ۳ روزه راهی پاکستان شده است، دقایقی قبل وارد پایگاه هوایی نورخان در شهر اسلام‌آباد شد.

رئیس مجلس و هیئت همراه در بدو ورود از سوی «ایاز صادق» رئیس مجلس ملی پاکستان و «رضا امیری‌مقدم» سفیر ایران در اسلام‌آباد مورد استقبال قرار گرفتند.

دیدار و گفت‌وگو با رئیس و نمایندگان مجلس ملی و مجلس سنای پاکستان و مقامات ارشد سیاسی از جمله محمد شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان از جمله برنامه‌های رئیس مجلس در این سفر است.

قالیباف در جریان این سفر به لاهور و کراچی به‌عنوان مراکز فرهنگی و اقتصادی پاکستان سفرکرده و دیدارهایی با نخبگان فرهنگی و مذهبی و تجار و بازرگانان این کشور خواهد داشت.

در این سفر فداحسین مالکی، محمدنور دهانی، رحمدل بامری، مهرداد گودرزوند و فضل‌الله رنجبر، رئیس مجلس را همراهی می‌کنند.

