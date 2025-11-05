عارف در نهمین جلسه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی مطرح کرد؛
تصمیمگیری درخصوص سکوی اطلاعات آموزش و اشتغال (سجال)
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر ضرورت توجه جدی به آموزشهای فنی، حرفهای و مهارتی به ویژه آشنایی با فناوریهای پیشرفته و نوظهور از آموزش و پرورش و از دوران ابتدایی گفت: اتکا و تمرکز دولت بر فناوریهای پیشرفته، مهارت آموزی و آموزش و پرورش است که باید در مدارس چارچوب، ضوابط و مقررات معین برای آشنایی نسل جدید با فناوریهای پیشرفته و مهارت آموزی تدوین و اجرایی شود.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف با اشاره به سیاست خارجی دولت چهاردهم در افزایش ارتباطات و گسترش همکاریها با کشورهای همسایه و منطقه از جمله کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا تاکید کرد و افزود: با توجه به پتانسیل بالای منطقه در آموزشهای فنی و حرفهای، معرفی تواناییها و ظرفیتهای جمهوری اسلامی ایران در آموزشهای فنی حرفهای و مهارتی در دستور کار سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و همچنین دانشگاه ملی مهارت قرار گیرد.
در نهمین جلسه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی که به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، گزارشی از مسابقه ملی و بینالمللی مهارت و اعزام تیم دانشجویی ایران به مسابقات کشورهای عضو پیمان بریکس ارائه کرد.
همچنین در این جلسه که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سخنگوی دولت، رئیس سازمان اداری و استخدامی و مسئولان دستگاههای مرتبط حضور داشتند، پس از ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در ارتباط با سکوی اطلاعات آموزش و اشتغال(سجال)، درخصوص استقرار این سامانه که با همکاری شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آماده شده است، بررسی و تصمیمگیری شد.
در ادامه نیز ضوابط و معیارهای تشکیل مراکز سنجش با لحاظ نقش نظامهای حرفهای بررسی و مصوب شد.
همچنین برنامه ملی رشد مهارت رقومی منطبق بر برنامه هفتم پیشرفت در راستای تربیت ۵۰۰ هزار نیروی انسانی و متخصص در زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه هفتم پیشرفت ارائه شد.