خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عارف در نهمین جلسه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مطرح کرد؛

تصمیم‌گیری درخصوص سکوی اطلاعات آموزش و اشتغال (سجال)

تصمیم‌گیری درخصوص سکوی اطلاعات آموزش و اشتغال (سجال)
کد خبر : 1710007
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت توجه جدی به آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی به ویژه آشنایی با فناوری‌های پیشرفته و نوظهور از آموزش و پرورش و از دوران ابتدایی گفت: اتکا و تمرکز دولت بر فناوری‌های پیشرفته، مهارت آموزی و آموزش و پرورش است که باید در مدارس چارچوب، ضوابط و مقررات معین برای آشنایی نسل جدید با فناوری‌های پیشرفته و مهارت آموزی تدوین و اجرایی شود.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف با اشاره به سیاست خارجی دولت چهاردهم در افزایش ارتباطات و گسترش همکاری‌ها با کشورهای همسایه و منطقه از جمله کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا تاکید کرد و افزود: با توجه به پتانسیل بالای منطقه در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، معرفی توانایی‌ها و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در آموزش‌های فنی حرفه‌ای و مهارتی در دستور کار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و همچنین دانشگاه ملی مهارت قرار گیرد. 

در نهمین جلسه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، گزارشی از مسابقه ملی و بین‌المللی مهارت و اعزام تیم دانشجویی ایران به مسابقات کشورهای عضو پیمان بریکس ارائه کرد.

همچنین در این جلسه که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سخنگوی دولت، رئیس سازمان اداری و استخدامی و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، پس از ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در ارتباط با سکوی اطلاعات آموزش و اشتغال(سجال)، درخصوص استقرار این سامانه که با همکاری شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آماده شده است، بررسی و تصمیم‌گیری شد.

در ادامه نیز ضوابط و معیارهای تشکیل مراکز سنجش با لحاظ نقش نظام‌های حرفه‌ای بررسی و  مصوب شد.

همچنین برنامه ملی رشد مهارت رقومی منطبق بر برنامه هفتم پیشرفت در راستای تربیت ۵۰۰ هزار نیروی انسانی و متخصص در زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه هفتم پیشرفت ارائه شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ