تسلیت عضو هیات رئیسه مجلس به دنبال درگذشت صابر کاظمی
یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درگذشت صابر کاظمی، والیبالیست جوان کشورمان را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، رضا جباری، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان) مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: متأسفانه آقای صابر کاظمی، والیبالیست جوان و با استعداد تیم ملی والیبال کشورمان، که حدود دو هفته پیش در سانحهای دچار مرگ مغزی شده بود، امروز در ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح درگذشت.
وی در ادامه اظهار کرد: این ضایعه دردناک را به ملت شریف ایران، جامعه بزرگ ورزش و مردم نجیب ترکمنصحرا تسلیت عرض میکنم.