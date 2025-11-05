آیتالله جنتی:
تسخیر لانه جاسوسی، هیمنه آمریکا را در هم شکست
دبیر شورای نگهبان گفت: انقلاب اسلامی، تجلی حقیقتطلبی مکتب فاطمی در ملت ایران است و تسخیر لانه جاسوسی، هیمنه آمریکا را در هم شکست.
به گزارش ایلنا، آیتالله احمد جنتی در جلسه شورای نگهبان که امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد، با تسلیت ایام فاطمیه، این ایام را فرصتی مغتنم برای آشنایی با مکتب فاطمی و درسآموزی از مکتب تمدنساز دانست.
دبیر شورای نگهبان مهمترین ویژگی مکتب فاطمی را «حقیقتطلبی و از خودگذشتگی در دفاع از حقیقت» برشمرد و افزود: حماسهسازی بیبدیل تربیتیافتگان این مکتب در طول تاریخ، نتیجه چنین استقامت مومنانهای است.
وی با اشاره به ریشههای فکری انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی که با هدایت یکی از تربیتیافتگان شاخص مکتب فاطمی به پیروزی رسید، نتیجه حقیقتطلبی جمعی مردم مؤمن ایران بود.
آیتالله جنتی دشمنی دولتهای استکباری با ایران اسلامی را نتیجه ترسی دانست که از گسترش این روحیه دارند.
وی در ادامه با اشاره به رویداد تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام، از آن به عنوان «نقطه عطفی در تاریخ مبارزه با استکبار جهانی» یاد کرد و تصریح کرد: این اتفاق هم ماهیت استکباری آمریکا را نشان داد و هم هیمنه آمریکا به عنوان نماد قدرتهای جهان سلطه را شکست و به جهانیان نشان داد اگر ملتی به خدا تکیه کند، خداوند هم به آن ملت عزت خواهد بخشید.
آیتالله جنتی در پایان با اشاره به درخشش جبهه جهانی مقاومت، خاطرنشان کرد: این درخشش حاصل گسترش جهانی نگاهی است که انقلاب اسلامی مردم ایران را پیروز کرد و نفرت روزافزون مردم جهان از رژیم نامشروع صهیونیستی و حامیان آن، نشانه به ثمر نشستن ایستادگی حقطلبانه مجاهدان این جبهه است.
وی تاکید کرد: آمریکا تمام راهها را برای شکست مردم ایران امتحان کرد و در نهایت مجبور شد ماهیت ظالمانه خود را به بدترین شکل ممکن آشکار سازد.