نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس در تذکری به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بیش از سه سال از تعطیلی سینما بهمن (فانوس) بوشهر می‌گذرد و سینمایی که روزگاری یکی از نمادهای فرهنگی جنوب کشور بود، اکنون در سایه بی‌توجهی و بی‌تدبیری مسئولان به ویرانه‌ای خاموش تبدیل شده است.

به گزارش ایلنا، غلامحسین زارعی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با طرح این سوال که خبر دارید بیش از سه سال است که فانوس بوشهر خاموش شده است؟ گفت: بیش از سه سال از تعطیلی سینما بهمن (فانوس) بوشهر می‌گذرد و سینمایی که روزگاری یکی از نمادهای فرهنگی جنوب کشور بود، اکنون در سایه بی‌توجهی و بی‌تدبیری مسئولان به ویرانه‌ای خاموش تبدیل شده است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آیا این سطح از بی‌تفاوتی نسبت به نیازهای فرهنگی مردم بوشهر قابل توجیه و پذیرش است؟ تصریح کرد: بی‌تدبیری دیگر کافی است. لطفاً تعیین تکلیف کنید که در اسرع وقت نسبت به راه‌اندازی مجدد سینما فانوس (بهمن) بوشهر اقدام لازم انجام شود.

زارعی خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: مجتمع فرهنگی و هنری دلوار، شهر حماسه و رشادت، شهر رئیسعلی دلواری، همان‌گونه که در تماس تلفنی هم به شما اعلام کردم، ۱۲ سال است که رها شده است. چرا فکری برای این مجتمع‌های فرهنگی نمی‌کنید؟ مسئولیت مستقیم این مجتمع‌ها با شما است و باید پاسخگو باشید. خواهشم این است که هرچه سریعتر تدبیری بیندیشید.

