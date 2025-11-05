خبرگزاری کار ایران
سالاری در تذکر شفاهی مطرح کرد:

تاکید براستفاده از نخبگان بومی در سمت‌های مدیریتی و اجرایی بر اساس شایسته سالاری

نماینده مردم تربیت جام و تایباد در مجلس در راستای تحقق اصول سیاست‌های راهبردی رهبری و تجلی وحدت و انسجام ملی و خنثی‌سازی دسیسه‌های اختلاف افکن و تفرقه انگیز دشمن بر بکارگیری نخبگان و فرهیگان بومی از سوی مقامات کشوری و استانی در سمت‌های مدیریتی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، عثمان سالاری جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: ما در این کشور یک قانون اساسی، ولی فقیه، اولی‌الامر ، رهبر و فرمانده اصلی داریم که تمامی مقامات و مدیران دولتی و حاکمیتی در هر رده و موقعیت شغلی موظف به اجرای فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری می‌باشند.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخزر و صالح آباد در مجلس افزود: با توجه به اینکه تعیین سیاست‌های کلی نظام در ابعاد داخلی و خارجی از اختیارات اختصاصی و انحصاری مقام رهبری است بنابراین هیچ مقام و مسئولی حق ندارد از اجرای گفتمان عدالت‌محور، رویکرد وحدت‌طلبانه و تقریب اسلامی و اخلاقی که در آن تلاش برای تقویت همبستگی بین اقوام، مذاهب، شیعه و سنی است، تخطی کند.

وی ادامه داد: به منظور تحقق بهتر اصول سیاست راهبردی مقام معظم رهبری و تجلی هرچه بیشتر وحدت و انسجام ملی و اسلامی و تبلور عملی بیشتر انسجام ملی و اسلامی و خنثی‌سازی دسیسه‌های اختلاف افکن و تفرقه انگیز استکبار جهانی لازم است مقامات کشوری و استانی توجه و تمرکز بیشتری بر استفاده از نخبگان و فرهیختگان بومی در سمت‌های مدیریتی و اجرایی بر اساس اصل شایسته سالاری را داشته باشند.

سالاری بیان کرد: همچنین به مسئولین رده اول سیاسی و امنیتی کشور هشدار می‌دهم که مراقبت بیشتری را راجع به جلوگیری از اعمال بروز نگاه سوء ظن محور و نفوذ تحلیلی احتمالی وحدت ستیز برخی افراد در مراکز و مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر نظام راجع به مقدرات اهالی مناطق تلفیقی و تأکیدی را داشته باشند.

وی بر ضرورت استفاده بیشتر از مدیران و کارگزارانی که در عمل و نه در شعار، اعتقاد و التزام عملی به وحدت و تقریب عملی بین اقشار مختلف جامعه، خصوصاً در مناطق تلفیقی اهل سنت و اهل تشیع، دارند، تأکید کرد.

سالاری در تذکری خطاب به وزیر راه نیز گفت: خانم وزیر، مردم بی‌گناه و بی‌پناه شهرستان‌های حوزه انتخابیه من چه گناهی دارند که بدترین جاده‌های ارتباطی و مواصلاتی را دارند؟.

انتهای پیام/
