بکارگیری داماد لیسانسه حضرتی در تامین اجتماعی

به گزارش ایلنا، علی خضریان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 14 آبان ) در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی گفت: اگر می خواهیم جلوی رانت را بگیریم، رانت ها اینجاها نیست، زیرا آنهایی که دنبال رانت هستند، نمی روند در هوش مصنوعی کار کنند و آنها در یک جاهایی مثل دولت می نشینند.

وی افزود: آقای الیاس حضرتی در شورای اطلاع رسانی دولت داماد لیسانسه خود را با معدل 12 می برد در شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی می گذارد و همکاران! رانت ها ایجاد می شود و رانت ها آنجایی شکل می گیرد که رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران 1600 میلیارد تومان تخلف مالی دارد و ماهیانه 100 میلیون تومان از شرکت خصوصی دیگری به نام خواهر خانم و برادر خانم و افراد دیگر حقوق برایش رد می شود و آن وقت هم وزارت بهداشت هم در این کشور هیچ کاری نمی کند، در حالی که 50 نماینده هم این را امضا کردند؛ بنابراین رانت ها اینجاست، اگر می خواهید با رانت برخورد شود؛ قطعا مسئله رانت در کشور مسئله مقابله با علم نیست و موضوع این نیست که بخواهیم در مقابل علم مالیات قرار دهیم و اتفاقا جوانانی که دنبال کار علمی هستند باید با معافیت ها و تسهیلات مختلف کارشان را پیش برد.

