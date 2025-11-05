زارعی در تذکر شفاهی مطرح کرد:
دود موتورهای افشاگرانه برخیها نظام را خفه کرده است
نماینده مردم تهران ضمن انتقاد از دوقطبیسازی فضای مبارزه با فساد گفت: گروهی به مبارزه با فساد از طریق تریبون معتقدند و گروهی تأکید دارند که نظام و حاکمیت مسئول هستند این در حالی است که دود موتورهای افشاگرانه برخی افراد، نظام را خفه کرده است.
به گزارش ایلنا، مجتبی زارعی جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۴ آبانماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: در مبارزه با فساد دو روش در این مجلس وجود دارد؛ روش اول که میگوید کاری از نظام ساخته نیست و باید به افشاگری دست زد و مبارزه را باید تریبونها کشاند چرا که نظام الیگارشی شده است. روش دوم میگوید نظام و حاکمیت مسئول مبارزه با فساد است و این کار صادق و ضد الیگارشی است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: برخی در برابر اعتراضات عقلی ما میگویند میخواهید مجلس خفه شود! یا برخی میگویند اطلاعاتمان برای افشا از سوی دستگاهها تأمین میشود. خیر ما نمیگوییم خفه شوید بلکه ما میگوییم جمهوری اسلامی ۳۶ساله شد، جمهوری اسلامی ساختار است نه جنبش، جلوی نفس این جوان رعنا را نگیرید، جمهوری اسلامی ساختار است نه پارتیزان و رابین هود و دن کیشوت، به قول حاج کاظم آژانس شیشهای دود موتورهای صوتی افشاگرانه شما جمهوری اسلامی را خفه کرده است.