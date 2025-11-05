توسعه روابط اقتصادی محور اصلی سفر به پاکستان

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این سفر با مقامات هر دو مجلس پاکستان، یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنا، دیدار خواهیم داشت. جناب آقای یوسف رضا گیلانی نیز در این دیدارها حضور خواهند داشت البته ارتباط پارلمانی ما در گذشته نیز برقرار بوده و در دو دوره‌ای که در مجلس حضور داشته‌ام، ملاقات‌هایی صورت گرفته است اما این سفر نخستین سفر رسمی بنده به کشور پاکستان محسوب می‌شود.

دکتر قالیباف تأکید کرد: شرایط انجام این سفر به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه و مواضع بسیار شفاف، روشن و محکمی که مردم پاکستان، پارلمان و دولت این کشور در حمایت از جمهوری اسلامی در همه ابعاد اتخاذ کردند، جای تقدیر و تشکر دارد.

سفر به پاکستان، فرصت مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی

وی گفت: امروز نیز با توجه به شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه، وضعیت منطقه و کشورهای اسلامی، به‌ویژه کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان، بسیار حائز اهمیت است. ایران و پاکستان در جهان اسلام و در منطقه از تأثیرگذاری بالایی برخوردارند و از نظر جغرافیایی نیز در حوزه آسیای میانه، خاورمیانه و شبه‌قاره موقعیت ویژه‌ای دارند. روابط میان ایران و پاکستان نیز بسیار بی‌نظیر است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در این سفر، ملاقات‌هایی با مقامات دولت پاکستان، نخست‌وزیر و سایر مسئولان دولتی خواهیم داشت. عمده تمرکز ما در این دیدارها بر مباحث اقتصادی است. این سفر فرصت بسیار مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی، به‌ویژه پیگیری و تحقق توافقات انجام‌شده در آخرین سفر ریاست محترم‌جمهور است که اهمیت و ضرورت زیادی دارد.

وی ادامه داد: همکاری‌های بسیار خوبی در بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه در حوزه بازارچه‌های مرزی، می‌تواند با توجه به شرایط ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا صورت گیرد. همچنین تقویت پیوندهای فرهنگی میان ایران و پاکستان بسیار مؤثر است.

دکتر قالیباف با اشاره به مسائل سیاسی و امنیتی در زمینه موضوعات مرزی و مسائل منطقه‌ای، تاکید کرد: متأسفانه امروز منطقه ما به‌دلیل دخالت قدرت‌های خارج از منطقه، به‌ویژه آمریکا، با تنش‌های فراوانی مواجه است که بر همه کشورهای منطقه تأثیرگذار بوده است. در این بخش، نیاز به همکاری، هماهنگی و هم‌فکری بیشتر با کشور پاکستان داریم.

تجاوزات رژیم صهیونیستی دغدغه‌ اصلی کشورهای منطقه و جهان اسلام است

وی گفت: مسائل امنیتی و سیاسی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه دو کشور قرار گیرد و تاکنون نیز در دستور کار هر دو طرف بوده است. یکی از موضوعات مهمی که کشورهای اسلامی باید به آن توجه کنند، مسئله رژیم صهیونیستی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: رژیم صهیونیستی به‌طور مداوم تجاوزات آشکار و علنی علیه کشورهای اسلامی انجام می‌دهد و شواهد نشان می‌دهد که دست از تجاوزهای خود برنداشته است. اجرای این سیاست ها با حمایت آمریکا دنبال می‌شود و از موضوعات مهم و دغدغه‌های اصلی کشورهای منطقه و جهان اسلام است.

دکتر قالیباف در پایان گفت: همکاری‌های منطقه‌ای و پیمان‌های مشترک میان ایران و پاکستان نیز داریم که بسیار مؤثر است. امیدوارم این سفر بتواند در ابعاد سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی موثر باشد.