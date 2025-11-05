خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حسن‌نتاج در تذکری شفاهی:

حذف ارز ترجیحی تبعات اسفناکی بر معیشت و سفره مردم دارد

حذف ارز ترجیحی تبعات اسفناکی بر معیشت و سفره مردم دارد
کد خبر : 1709957
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم بابل در مجلس با اعلام اینکه به مسئولان تذکر می‌دهم اولویت‌ها را گم نکنید! عنوان کرد: حذف ارز ترجیحی تبعات اسفناکی بر معیشت و سفره مردم دارد و گران کردن بنزین چاره کار نیست.

به گزارش ایلنا، حسن حسن‌نتاج در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: به مسئولان تذکر می‌دهم اولویت‌ها را گم نکنید! حذف ارز ترجیحی تبعات اسفناکی بر معیشت و سفره مردم دارد و گران کردن بنزین چاره کار نیست.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای با بیان اینکه صندوق‌های درآمد ثابت که در ابتدا برای ساماندهی بازار سرمایه و حمایت از پس‌انداز مردم ایجاد شده‌اند؛ امروز به عامل پنهان افزایش نرخ بهره و رکود تولید تبدیل شده‌اند؛ تصریح کرد: از دولت، بانک مرکزی و سازمان بورس می‌خواهم ترکیب داریی‌های این صندوق‌ها که بیش از ۱۰۰۰ همت سرمایه را مدیریت می‌کنند، را اصلاح و شفاف کنند و منابع ان را به سوی پروژه‌های مولد و اشتغال‌زا هدایت کنند.

حسن‌نتاج در ادامه و در تذکری به وزرای صمت و اقتصاد و رئیس بانک مرکزی هم عنوان کرد؛ امروز در صنعت فولاد دیگر مزیت نسبی تولید وجود ندارد و حاشیه سود شرکت‌ها عمدتاً به زیر ۱۰ درصد رسیده است. لطفاض به فکر تولید فولاد باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ