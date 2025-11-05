به گزارش ایلنا، حسن حسن‌نتاج در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: به مسئولان تذکر می‌دهم اولویت‌ها را گم نکنید! حذف ارز ترجیحی تبعات اسفناکی بر معیشت و سفره مردم دارد و گران کردن بنزین چاره کار نیست.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای با بیان اینکه صندوق‌های درآمد ثابت که در ابتدا برای ساماندهی بازار سرمایه و حمایت از پس‌انداز مردم ایجاد شده‌اند؛ امروز به عامل پنهان افزایش نرخ بهره و رکود تولید تبدیل شده‌اند؛ تصریح کرد: از دولت، بانک مرکزی و سازمان بورس می‌خواهم ترکیب داریی‌های این صندوق‌ها که بیش از ۱۰۰۰ همت سرمایه را مدیریت می‌کنند، را اصلاح و شفاف کنند و منابع ان را به سوی پروژه‌های مولد و اشتغال‌زا هدایت کنند.

حسن‌نتاج در ادامه و در تذکری به وزرای صمت و اقتصاد و رئیس بانک مرکزی هم عنوان کرد؛ امروز در صنعت فولاد دیگر مزیت نسبی تولید وجود ندارد و حاشیه سود شرکت‌ها عمدتاً به زیر ۱۰ درصد رسیده است. لطفاض به فکر تولید فولاد باشد.

