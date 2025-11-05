تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

به گزارش ایلنا، احمد نادری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی را به شرح ذیل قرائت کرد.

تذکر مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود به وزیر کار درباره ضرورت انجام تکالیف قانونی توسط سازمان بهزیستی

تذکر کمال حسین پور نماینده مردم پیرانشهر و سردشت و تعداد ۲۴ نفر از نمایندگان به وزیر بهداشت درباره ضرورت تامین اقلام و تجهیزات پزشکی مورد نیاز شبکه بهداشت شهرستان‌های سردشت و پیرانشهر

تذکر کمال حسین پور نماینده مردم پیرانشهر و سردشت به وزیر صنعت درباره ضرورت اسفالت راه روستایی باریکایی که هم مسیر با معادن می‌باشد

تذکر احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس و ۲۳ نفر از نمایندگان به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تکمیل مجتمع فرهنگی جزیره بوموسی

تذکر احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس و ۴۵ نفر از نمایندگان به وزیر ورزش درباره لزوم حمایت از ورزش جانباران و توانیابان

تذکر سیدسلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه به وزیر نیرو درباره تسریع در تکمیل و ساخت سد نازلوچای و باراندوز چای

تذکر محمود طاهری نماینده مردم شبستر و ۳۰ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی و وزیر دادگستری درباره لزوم توجه به مراتع و دامداران شهرستان شبستر

تذکر محمود طاهری نماینده مردم شبستر و ۳۸ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی درباره ضرورت رسیدگی به لایروبی و احیای قنوات با توجه به تغییر اقلیم

تذکر علی اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان و ۲۵ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور درباره تخصیص اعتبار زمین ورزشی انقلاب شهرستان دامغان

تذکر علی اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان و ۴۶ نفر از نمایندگان به وزیر کشور درباره لزوم پاسخگویی به علت تصادفات جاده‌ای علی رغم افزایش کیفیت جاده‌ها کشور در ۲۱ روز اجرای طرح ترافیک

تذکر سلام ستوده نماینده مردم مهاباد و ۱۱ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور، وزیر نیرو، وزیر نفت و وزیر جهاد کشاورزی درباره لزوم جلوگیری از کاهش سهمیه سوخت ماشین آلات کشاورزی

تذکر احمد راستینه نماینده مردم شهرکرد و ۶۷ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور درباره ضرورت تسریع در تکمیل شبکه ملی اطلاعات و رفع مشکلات زیرساختی سامانه جامع پدافند، لزوم تقویت همه جانبه نیروهای مسلح و ضرورت و تمرکز در جبران معیشت و کاهش خرید نیروهای مسلح

تذکر جناب آقای حمیدرضاگودرزی نماینده الیگودرز و تعداد ۲۶ نفر از نمایندگان به مسعود پزشکیان، رئیس محترم جمهور در مورد لزوم جلوگیری از تعطیلی کارخانه شیشه الیگودرز

تذکر بهروز محبی نجم آبادی، نماینده سبزوار و تعداد ۷۵ نفر از نمایندگان به امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در مورد ضرورت شکایت رسمی ایران از نتانیاهو، ترامپ و گروسی به مجامع رسمی بین‌المللی

تذکر شهین جهانگیری، نماینده ارومیه و تعداد ۲۸ نفر از نمایندگان به سید عباس صالح شریعتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد ضرورت تجهیز کتابخانه سیار برای روستاهای سه منطقه محروم سومای برادوست نازلو و سیلوانا در شهرستان شهرستان مرضیه ارومیه

تذکر همین نماینده و تعداد ۲۹ نفر از نمایندگان به عباس علی آبادی، وزیر نیرو در مورد ضرورت اصلاح و مرمت شبکه‌های فرسوده برق رسانی روستاهای شهرستان ارومیه

تذکر رمضان رحیمی دشتگویی، سلام ستوده، علی اکبر علیزاده ،حسین علی حاجی دلیگانی ،نادرقلی ابراهیمی، محمد صالح جوکار و احسان عظیمی راد به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ،رضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی، سید علی مدنی زاده ،وزیر امور اقتصادی و دارایی و سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات در مورد برطرف نمودن مشکل تامین ارز نهادهای دامی.

تذکر علی کرد، نماینده خاش به علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در مورد لزوم پرداخت حقوق و مزایا و تعیین تکلیف معلمان خرید خدمات

تذکر همین نماینده به فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی در مورد لزوم تصویب در تکمیل طرح‌های راهداری در حوزه انتخابیه خاش

تذکر عبدالحکیم آق ارکاکلی، نماینده گنبد کاووس و تعداد ۳۰ نفر از نمایندگان به مسعود پزشکیان رئیس جمهور و عباس علی آبادی، وزیر نیرو و اسکندر مومنی کلاگری، وزیر کشور در مورد لزوم رسیدگی به تنش و بحران آبی شدید در استان گلستان به ویژه شهرستان گنبد کاووس

تذکر فرامرز شاهسواری، نماینده هشت رود و تعداد ۴۵ نفر از نمایندگان به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در مورد ضرورت تسریع در برگزاری جلسات شورای عالی محیط‌زیست

تذکر مصطفی نخعی، نماینده نهبندان و سربیشه و تعداد ۳۰ نفر از نمایندگان به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در مورد ضرورت توجه سازمان برنامه و بودجه به سند توسعه نهبندان و سرپیشه

تذکر همین نماینده و تعداد ۲۶ نفر از نمایندگان به محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مورد لزوم تسریع در ساخت و توسعه بیمارستان نهبندان، مراکز خدمات درمانی ویژه شوسف و شروع ساخت مرکز خدمات درمانی ویژه شهر موت

تذکر سید محمد پاکمر، نماینده بجنورد، سمرقان و جاجم و تعداد ۴۰ نفر از نمایندگان به عباس علی آبادی، وزیر نیرو در مورد لزوم اتخاذ تمهیدات لازم برای جبران کمبود آب

تذکر مالک شریعتی نیاسر، نماینده تهران به محسن پاک نژاد وزیر نفت در مورد لزوم تسریع در اجرای حکم قانون بودجه برای انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو.

