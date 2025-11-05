خبرگزاری کار ایران
داداشی در تذکری شفاهی:

نماینده مردم آستارا در مجلس با اشاره به اینکه استان گیلان با چند کشور در حوزه خزر و با چندین استان در داخل کشور همسایه است، گفت: به رغم موقعیت بسیار استراتژیک استان گیلان به لحاظ جغرافیایی؛ متاسفانه این استان از ضعف در مدیریت رنج می‌برد و کارهای عمرانی و اقتصادی آن روی زمین مانده است.

به گزارش ایلنا، ولی داداشی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری به دولت با بیان اینکه موقعیت استان گیلان بسیار حساس و برای کشور بسیار ویژه است؛ عنوان کرد: ما در استان گیلان با چند کشور در حوزه خزر و با چندین استان در داخل کشور همسایه هستیم، لذا به لحاظ جغرافیایی یک موقعیت بسیار استراتژیک در استان گیلان وجود دارد؛ اما متاسفانه این استان از ضعف در مدیریت رنج می‌برد و کارهای عمرانی و اقتصادی استان روی زمین مانده است.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با اشاره مجدد به موقعیت استراتژیک استان گیلان به لحاظ همسایگی با چندین کشور و استان، اضافه کرد: سالانه بیش از ۱۰ میلیون مسافر و گردشگر وارد استان گیلان می‌شود، اما متاسفانه از ضعف در مدیریت رنج می‌برد.

داداش با بیان اینکه قصد ندارم استاندار گیلان را زیر سوال ببرم، تصریح کرد: بنده تنها یک پیشنهاد برای دولت دارم، آن هم اینکه یک تیم قوی برای مدیریت استان گیلان انتخاب کنید.

