به گزارش ایلنا، ولی داداشی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری به دولت با بیان اینکه موقعیت استان گیلان بسیار حساس و برای کشور بسیار ویژه است؛ عنوان کرد: ما در استان گیلان با چند کشور در حوزه خزر و با چندین استان در داخل کشور همسایه هستیم، لذا به لحاظ جغرافیایی یک موقعیت بسیار استراتژیک در استان گیلان وجود دارد؛ اما متاسفانه این استان از ضعف در مدیریت رنج می‌برد و کارهای عمرانی و اقتصادی استان روی زمین مانده است.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با اشاره مجدد به موقعیت استراتژیک استان گیلان به لحاظ همسایگی با چندین کشور و استان، اضافه کرد: سالانه بیش از ۱۰ میلیون مسافر و گردشگر وارد استان گیلان می‌شود، اما متاسفانه از ضعف در مدیریت رنج می‌برد.

داداش با بیان اینکه قصد ندارم استاندار گیلان را زیر سوال ببرم، تصریح کرد: بنده تنها یک پیشنهاد برای دولت دارم، آن هم اینکه یک تیم قوی برای مدیریت استان گیلان انتخاب کنید.

انتهای پیام/