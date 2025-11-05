کسانی که به دنبال حذف ارز ترجیحی هستند، به دنبال بحران زایی در کشورند

به گزارش ایلنا، نادرقلی ابراهیمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در نشست علنی امروز (چهارشنبه 14 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره و گرامی داشت روز مبارزه با استکبار جهانی و تسخیر لانه جاسوسی که نقاب از چهره هزار چهره آمریکا برداشت و انقلاب دوم لقب گرفت گفت:ملت با راهپیمایی خود جوش دیروز خود مشت محکمی بر یاوه گویی های آمریکا زدند ملت ما ملت امام حسین هستند و سخنان راهگشای رهبری عزیز خطی مشی را برای مقابله با دشمنان را روشن کرد و به اراده مردم ایران و غزه که منجر به شکست رژیم جعلی صهیونیست شد ادای احترام می کنم و باید دادگاه های جهانی پرونده سران رژیم صهیونیستی را پیگیری کند تا مهار این سگ های وحشی تضمینی برای جلوگیری از ادامه ادم کشی باشد.

وی افزود: مهمترین مشکل ما آمریکا و تحریم نیست ،مقابله با تحریم تصمیم بزرگ می طلبد و مدیران باید از جرات و اراده جدیدی برای برون رفت از این شرایط بهره بگیرند و در تصمیم گیری های راهبردی از جرات و شجاعت استفاده کنند.

وی در تذکری به وزیر راه گفت: متاسفانه از بی توجهی به گذرگاه های ترانزیتی سالیانه ده ها میلیارد دلار از دست کشور می رود و در مقابل وزارت اقتصاد در خصوص مالیات خام فروشی غفلت کرده است و عملکرد آن تقریبا صفر بوده و منابع آن که می توانست برای توسعه شرکت های دانش بنیان استفاده شود به دست نیامد.

نماینده مردم اراک تصریح کرد: وزارت آموزش پرورش باید در به روز رسانی ارزش سهام فرهنگیان در صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام کند و وزارت صمت باید برای احیای صنعت پر درآمد فرش دستبافت اقدام کند و از رئیس جمهور انتظار می رود اجازه بی تحرکی و بی عملی و روزمرگی را ندهد و وفاق وسیله ای برای پوشش ترک فعل ها و کوتاهی ها نشود.

وی ادامه داد: چرا با وجود دستور رئیس جمهور برای تخصیص ارز برای تامین نهاده ها توسط بانک مرکزی اقدامی نشد و دامداران و تولید کنندگان ما دچار مشکل شدند و امنیت غذایی کشور به خطر افتاده است،حمایت از تولید با این روش ها شدنی نیست و انتظار می رود مسئولین بی کفایت را بر کنار کنید.

وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی در کشور بحران ایجاد می کند گفت: اگر کسانی به دنبال حذف ارز ترجیحی هستند یعنی به دنبال بحران زایی در کشور هستند در حالی که 20 میلیارد دلار برای تامین مالی به ارز نیاز داریم 100 میلیارد دلار در 100 کشور در خارج بلاتکلیف مانده و 4 میلیون تن نهاده در گمرکات منتظر ارز هستند آقای رئیس جمهور جواب دهید که چه می کنید و چرا تولید کننده بلاتکلیف است و در بازار هزاران تن نهاده با قیمت آزاد وجود دارد،دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه تکلیف قیمت پشت فاکتوری را روشن کند.

ابراهیمی در بخش دیگری از صحبت های خود خواستار جلوگیری از سوزاندن مازوت در نیروگاه های اراک شد و گفت: افزایش آلایندگی و بیماری های سخت و تعطیلی شهر ها تولید و اقتصاد اراک را تهدید می کند همچنین بدون رعایت اصل 77 و با تجربه تهدیدات امنیتی در جنگ 12 روزه هیچ کسی حق قرارداد با سکو های اینترنتی خارجی را ندارد.

