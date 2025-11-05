ادامه دعوای شهرداری و استانداری بر سر حریم تهران/ زاکانی: از هوش مصنوعی استفاده کنید تا ببینید قانون خاص چیست!
شهردار تهران با اشاره به دعوای شهرداری و استانداری بر سر حریم تهران گفت: این که استاندار محترم دارد دنبال می کند آنچه که معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرده آنچه که وزارت راه دارد دنبال میکند خلاف صد در صد قانون است. چون ما قانون خاص داریم و قانون خاص را عرض کردم دانش حقوقی نمی خواهد در چت جی پی تی هم بزنید، میبینید چیست. اقلا از این تکنولوژی هوشمند استفاده کنید راهنماییتان میکند که قانون خاص داشتن یعنی چه؟ یعنی قانون عام نمیتوند وارد آن قضیه شود الا به صراحت. هر حقوقدانی میداند اصلا قاعده حقوقی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره دعوای استانداری و شهرداری تهران بر سر «حریم تهران» گفت: طرح جامع که مصوب شده ما به ازای این طرح جامع آمده در محضر آقای رئیس جمهور(رییس جمهور) وقت سه جلسه بحث شده و نهایتا جمعبندی شده ابلاغ شده است.
وی افزود: سال نود و پنج یک دستورالعمل اجرایی زدند که صیانت و چگونگی و چارچوب این کار را دنبال کنند. اشکالی که وجود دارد این است که این کار از سال نود و پنج به بعد که دنبال شده در سال ۱۴۰۰ به شهرداری تهران ابلاغ شده است و ما هم رفتیم زیرساختهایش را درست کردیم، چهارچوبهایش را درست کردیم، موارد را درست کردیم. از سال قبل هم به سمت هوشمندسازی رفتیم که از طریق تصاویر ماهوارهای و تصاویر پهبادی بتوانیم پایش هوشمند داشته باشیم که کسی نتواند دیگر این تعرض را داشته باشد.
شهردار تهران عنوان کرد: استانداری تهران و معاونت سیاسی وزیر کشور نامه زدند ابلاغیه استاندار سال ۸۲ جناب آقای فخاری را لغو کردند و اظهار داشتند که این باید بیاید و در واقع تحت قوانین عام قرار بگیرد از جمله قوانین تقسیمات کشوری که موجود است؛ لذا ما چون قانون خاص داریم این شامل آن نمیشود و به اعتقاد من این اقدام بیشتر ناشی از ناآگاهی قانونی و بیدقتی نسبت به قانون است و نکته بعد هم این است که مسیری که آمدند اعلام کردند که آن قاعده قبلی لغو شود در واقع لغو کردن آن سبب شده بود آن را به شورای شهرسازی ببرند و شهرسازی قاعدهای را گذاشت که اصلا در صلاحیت شورای شهرسازی نیست.
وی افزود: در این شمسیر شورای شهرسازی و وزیر راه ساختار توصیه کرده که اصلا این اختیار گرفته به استانداری داده شود و ادارهای در استانداری شکل بگیرد که این سر تا پایش ضد قانون است. یعنی از ابتدا تا انتهایش چندین کار ضد قانون انجام شده که به اعتقاد من حتما باید دستگاههای نظارتی ورود پیدا کنند و مانع قانونشکنی شوند.
زاکانی عنوان کرد: نکتهای که وجود دارد این است که دو بار در جلسه دولت مطرح شد در ماه دوم در دولت مطرح شد. آقای رئیسجمهور مقرره داد که وزیر راه و وزیر کشور و بنده بنشینیم این را بررسی کنیم. هرچه من پیگیری کردم این جلسه را نمیگذارند. تا الان هم نگذاشتند.
وی افزود: در ماه چهارم هم آقای رییس جمهور دستور اکید در هیئت دولت دادند بازهم گوش نمیدهند. یعنی اصلا هم سر و پای این کار غیرقانونی است و هم خلاف نظر دولت در جهت تشکیل جلسه و خروجی جلسه است که این جلسه را تشکیل نمیدهند. هم یک طرفه قضاوت می کنند و هم نظر آقای رییس جمهور را عمل نمیکنند.
زاکانی گفت: به نظرم یک امری دارد اتفاق می افتد که ماحصلش این شده که از ابتدای سال تا امروز شروع به غارت صدها هکتار کردند و صدها و بیش از هزار و چند صد ساختمان ساختند. هم زمینخواری کردند و هم ساختند که بخشی را ما بنا بر وظیفه ذاتی مان تخریب کردیم. بخشی را دستگاه قضایی به توجه با توجه به آنچه که استانداری ابلاغ کرده گفته من به شما حکم نمیدهم. یک قلمش ۱۳۰ یا ۱۴۰ هکتار بود که در واقع مربوط به یک شرکت خودروساز بود که زمین کشاورزی را گرفته بود و داشت دیوار میکشید و ما رفتیم خراب کردیم.
وی عنوان کرد: میخواهم بگویم که این حریم برای هر مجموعهای جنبه حیاتی دارد. به طریق اولی برای تهران جنبه حیاتی دارد. یعنی محدوده تهران را بستیم. خیلی هم خوب که افزایش پیدا نکند. بعد رفتیم داریم بی در و پیکر عمل میکنیم که از حاشیه بیایند بچسبند به تهران تا امثال مرتضی گردی شکل بگیرد. مرتضی گرد اول چند صد تا آدم بودند؟ الان چند ده هزارتا آدم هستند و هیچ ضابطه ای هم ندارد. هیچ س هم مسئولیتش را نمی پذیرد. برای اینکه یک خانم دهیاری آمده خطا کرده است.
زاکانی یادآور شد: نکته دوم این است که روند اتفاقات افتاده به سمت تخریب محیط زیست، ایجاد حاشیه نشینی و افزایش مشکلات فرهنگی، اجتماعی و امنیتی برای شهر تهران میرود
ما میگوییم تهران آب نداره سلمنا میرویم حاشیه کاری میکنیم که در واقع در حاشیه اتفاقی بیفتد که عملا تهران از حیز انتفاع بیفتد بهترین راهش این است که خبرنگارا بروند ببینند چه اتفاقاتی افتاده. میگویم شما را ببرند قشنگ نشان دهند تا معلوم شود که سره از ناسره چیست و چهار کلمه هم بحث حقوقی بدانید.