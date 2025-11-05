رئیس جمهور نسبت به تشکیل کارگروهی جهت اصلاح قانون حجاب یا پیشنهاد قانون جدید اقدام کند

به گزارش ایلنا، اسماعیل کوثری نماینده اسلامشهر، پردیس، تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود در صحن علنی امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان‌ماه) با سلام و درود خدمت ملت شریف ایران، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها و عرض تشکر از حضور مردم انقلابی و استکبار ستیز در روز گذشته در مراسم ۱۳ آبان، گفت: با درود به ارواح پاک شهدا و امام شهدا و طول عمر با عزت و سلامتی مقام معظم رهبری و با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای جبهه مبارزه با استکبار و صهیونیسم بین‌الملل از ایران گرفته تا عراق، لبنان، یمن و فلسطین و غزه و بالاخص سرداران و دانشمندانی که پس از سال‌ها مرارت و سختی فدایی اسلام عزیز و ملت ایران شدند و با احترام به مردم مقاوم و عزیز اسلامی که با ایستادگی و همدلی خود طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر در کالبد مقاومت روحی تازه دمیدند، سخن را آغاز می‌کنم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی ادامه افزود: در ابتدای سخن ۱۳ آبان را یادآوری می‌کنم سالروز تبعید حضرت امام رحمت الله علیه در سال ۱۳۴۳ و ۶۱ شهید دانش آموز سال ۵۷ جلوی درب دانشگاه تهران و تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ را یادآور می‌شوم؛ ملت ایران فراموش نمی‌کند که دشمنی آمریکا با ملت ایران نه پس از انقلاب اسلامی و حادثه ۱۳ آبان، بلکه از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آغاز شد؛ جایی که آمریکای جنایتکار به وسیله ایادی داخلی خود کودتایی را در سرزمین خود انجام داد که سرآغازی شد بر فتنه افروزی‌های آتی، همدستی با رژیم بعث در جنگ تحمیلی ۸ ساله سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران که ۲۹۶ نفر توسط ناو آمریکایی وینسنس، اعمال تحریم‌های گسترده، ترور دانشمندان هسته‌ای، خروج غیرقانونی از برجام و ترور سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، نمونه‌های عینی از دشمنی های این ام الفساد قرن علیه ملت شریف ایران است.

وی در ادامه اظهار داشت: اما جنگ اخیر که با همراهی سگ هارش رژیم موقت و جعلی صهیونیستی بر ایران اسلامی تحمیل شد؛ بیش از پیش پرده از چهره خونخوار آمریکا و متحدانش برداشت؛ از طرفی بیداری‌های شکل گرفته در سراسر جهان در مقابله با جنایات اخیر رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا در غزه از درست بودن راه اسلامی در تخاصم با آمریکا دارد.هرچند این دشمنی هزینه‌هایی برای ما داشته اما ملت ایران با اتحاد خود در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نشان دادند که شعار همان شعار سال ۵۸ است که حضرت امام فرمودند؛ هرچه فریاد داری بر سر آمریکا بکشید، «مرگ بر آمریکا».

کوثری در ادامه افزود: در این میان برخی ساده لوحان و فریب خوردگان داخلی سعی در سفیدشویی چهره آمریکا و نابش و فریب ملت با ادعای مذاکره برد-برد داشتند، هرچند جمهوری اسلامی ایران مذاکره را همواره راه حلی منطقی برای برون‌رفت از اختلافات بین‌المللی می‌داند، اما همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ مذاکره با دولت آمریکا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی‌کند و هیچ ضرری را از ما در نخواهد کرد، زیان‌هایی بر آن هم وارد است که جبران ناپذیر است از جمله این زیان‌ها همین جنگ اخیر بود که در حین مذاکرات به ما حمله کردند و همه اصول منطقی و دیپلماتیک را زیر پا گذاشته‌اند حال چگونه است که برخی غرب زدگان فکری و فرهنگی باز هم دم از مذاکره می‌زنند.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: آیا همین مسئولین سابق در دولت یازدهم و دوازدهم نبودند که می‌گفتند؛ تحریم‌ها رفع شده و در جای دیگر گفتند، تا امضای توافق فقط یک امضا مانده است و مدام وعده سر خرمن می‌دادند، دیدید که نتیجه مذاکره با آنها به جنگ انجامید، پس چرا باز هم از آن دم می‌زنید.

وی ضمن اشاره به ارتباط ایران با چین و روسیه در راستای جلب منافع ملی، یادآورشد: چرخش به سمت شرق به معنای سرسپردگی و وادادگی نیست، تلاشی جهت بهره‌مندی از مزایای ارتباط منطقی و راهبردی با کشورهایی است که در آینده جهان نقش مهمی خواهند داشت، هرچند مراقبت از عزت ملی و آبروی بین المللی ایران باید سرلوحه هرگونه ارتباط با دیگر کشورها باشد، موضوع دوم درخواست از دولت پیرامون رسیدگی به مسائل معیشتی و چاره‌اندیشی برای گرانی های گسترده اخیر از عموم مردم در زمینه معیشت که با مشکلات عمده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند، بازارها ظاهراً رها شده و دولت که وظیفه امور معیشتی را به عهده دارد به جای برخورد با گران‌فروشان و محتکران مشغول صدور مجوز واردات به برخی نور چشمی‌های‌هاست، که نتیجه جز فشار اقتصادی بیشتر بر اقشار آسیب‌پذیر ندارد، هرچند تدابیری مانند کالابرگ مرهمی بر زخم‌های معیشتی است، اما افزایش مکرر قیمت‌ها به ویژه در کالاهای اساسی این تدبیر را به سمت مضمحل شدن و بی تاثیر بودن پیش می‌برد، لازم است، دولت محترم هرچه سریعتر سبد کالاهای اساسی را جایگزین کالا برگ نموده و با تحویل کالاهای اساسی با قیمت مصوب بخشی از آلام اقتصادی را التیام بخشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادامه اظهار داشت: اما موضوع آخر؛ در بسیاری از وصایای شهدا بر حفظ حجاب و عفت تاکید شده و به آن توصیه شده است، اخیراً عده مغرض با طرح مسئله دوگانگی حجاب و اقتصاد سعی دارند تا رسیدگی به این موضوع را در تزاحم دیگری قلمداد نموده و این طور جا بیندازند که وقتی مشکل اقتصادی هست، جایی برای رسیدگی به مسئله حجاب نیست، یا برخی دیگر معتقدند از آنجا که تهدید بیرونی وجود دارد نباید به دوگانگی‌های مانند حجاب دامن زد و آن را مخالف وفاق می‌دانند، حال اینکه هر یک از این موضوعات در جای خود باید چاره اندیشی شود.

وی تصریح کرد: قانون حجاب که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به رئیس جمهور محترم ابلاغ شد، متضمن به روز رسانی قوانین و موضوعاتی بود که سال‌ها بازنگری نشده و موجبات تکدر بخشی از جامعه را فراهم آورده بود، هرچند قانون مصوب مجلس قابلیت اجرایی و پیاده شدند را دارا است، اما حالا که رئیس جمهور محترم اظهار عدم توانمندی در پیاده سازی این قانون را نموده، انتظار می‌رود؛ طرحی که از منزل ایشان قابل اجرا باشد به مجلس ارائه نماید، تا مسئله حجاب که دغدغه جامعه و عموم والدین شده است، از این حالت بلاتکلیفی خارج شود.

کوثری در پایان خاطرنشان کرد: همانطور که از قدیم گفتند؛ قانون بد بهتر از بی قانونی‌ است، لذا انتظار می‌رود رئیس جمهور محترم نسبت به تشکیل کارگروهی جهت اصلاح قانون حجاب یا تدوین قانون پیشنهادی در این موضوع دستور لازم را صادر نماید، از ریاست محترم مجلس نیز انتظار می رود؛ این موضوع در جلسه سران قوا پیرامون آن چاره اندیشی و از منظر سران ارائه طریق نمایند، نکند با کاهلی و بی اعتنایی مسئولین نسبت به این امر عمومی و اجتماعی حلقه سخت معتقد به نظام در همت والای خود احساس سستی کنند، همانطور که حاج قاسم عزیز می گفت؛ آن دختر کم‌حجاب هم فرزند ماست، لذا باید پدری کنیم و از بابت رحمت و خیرخواهی و نه از باب تقابل و تزاحم مسئله را چنان پیگیری کنیم که رضای خدا و اولیاءاش را در پی داشته باشد و از این حالت رخوت که باعث دلسردی دلسوزان جامعه شده است خارج شویم.

